У "Газпромі" не очікують зниження цін на газ в Європі найближчим часом
29 листопада 2021 , 17:34Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Російський "Газпром" назвав ціни на газ в Європі "стійкими". Наразі вони сягаються 1000 доларів за тисячу кубометрів.
У компанії підкреслили, що не бачать передумов для їхнього зниження. Принаймні – у найближчі місяці. Таку заяву зробив один із топменеджерів "Газпрому".
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Що кажуть у "Газпромі"
Посадовець компанії наголосив, що високі ціни на газ негативно впливають на попит. Водночас він прогнозує, що у 2022 році прибуток "Газпрому" може бути більшим, ніж у 2021. При цьому, експорт газу мають намір залишити на рівні цьогорічних показників.Зверніть увагу! Раніше "Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит газу через Україну на грудень. Аналогічно завершилися і минулі аукціони — на жовтень та листопад.
Що цьому передувало
- Наприкінці вересня ціна на газ для європейців різко підскочила. Вперше в історії вона сягнула показника у понад 1 000 доларів за тисячу кубометрів. Це сталося як наслідок збільшення цін в Азії.
- Вже на початок жовтня ціна зросла до майже 1 200 доларів за тисячу кубометрів. 4 жовтня, наприклад, на хабі TTF у Нідерландах вона перевищила й цей показник.
- 16 листопада вперше від жовтня ціна на газ на ринку Європи знову перевищила 1100 доларів за тисячу кубометрів. Це трапилося після рішення німецького регулятора щодо "Північного потоку-2".