"Газпром" назвав планову дату запуску "Північного потоку-2"

Російська газова компанія "Газпром" має намір запустити трубопровід "Північний потік-2" у 2021 році. Навесні Росія хоче завершити роботи у водах Данії.
Джерело:ТАСС
Про це заявили під час презентації компанії на міжгалузевому заході "ОПК – ПЕК 2021".
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Які плани у Росії
Газопровід "Північний потік-2". 2021 рік – введення в експлуатацію,
– йдеться в презентації.
Наразі оператор проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" укладає ділянку в територіальних водах Данії. Росія планує завершити роботи на цій ділянці у квітні 2021 року.
Рівень готовності газопроводу
Із загальної протяжності у 2 460 кілометрів вже укладено понад 2 300. Залишилося завершити укладання приблизно 120 кілометрів у водах Данії та понад 28 кілометрів у водах Німеччини.
"Північний потік-2": останні новини
- Роботи над газопроводом припинили у грудні 2019 року через санкції США. Однак вже наприкінці 2020 року будівництво поновили. На початку лютого трубоукладальник "Фортуна" продовжив роботи у Данії.
- Перед тим Німеччина запропонувала ввести мораторій на "Північний потік-2", аби США та ЄС почали переговори з Росією.
- У Держдепі США наголосили, що газопровід підриває трансатлантичну безпеку.
- А депутати Європарламенту виступили з заявою про необхідність зупинки газопроводу.