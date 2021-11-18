"Газпром" спробує обійти вимоги ЄС для сертифікації "Північного потоку-2", – Макогон

Сергій Макогон – Генеральний директор Оператора ГТС – прокоментував призупинку сертифікації російського "Північного потоку-2". За словами Макогона, тепер "Газпром" може намагатися обійти вимоги європейського законодавства.

Макогон зауважив, що протягом останніх днів німецький регулятор BNetzA став головним ньюзмейкером на газовому ринку. Україну долучили до сертифікації "Північного потоку-2". А вже згодом українська сторона дізналася: процес призупинили.

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За словами Макогона, це викликало багато запитань.

"Газпром", можливо, зараз намагається обійти вимоги європейського законодавства і сертифікувати не весь газопровід, а лише частину, яка розташована у територіальних водах Німеччини,

– наголосив гендиректор.

Макогон зауважив, що для цього швейцарська Nord Stream 2 AG створить німецьку "дочку". Та своєю чергою докладе усіх зусиль, аби отримати статус незалежного оператора.

Тоді завданням BNetzA буде встановити, чи ця дочірня компанія відповідатиме німецькому та європейському законодавству.

За словами Макогона, долучення ОГТСУ до процесу – дуже вчасне, бо такі кроки "Газпрому" виглядають як юридичні трюки.

Призупинка сертифікації "Північного потоку-2"

У листопаді 2021 року Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

У Федеральному агентстві вирішили, що скандальний газопровід можна сертифікувати лише за однієї умови: якщо проведуть реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

За даними регулятора, процедуру сертифікації не відновлять, доки основні активи та людські ресурси не передадуть дочірній компанії.

Допис Sergiy Makogon:

Останні два дні німецький регулятор BNetzA – головний ньюзмейкер на газовому ринку. Уже після долучення до процесу сертифікації, ми дізнались про призупинку на невизначений час і отримали багато запитань, що ж це все означає.

Рішення про призупинку сертифікації означає саме призупинку, пробачте за тавтологію.

Газпром, можливо, зараз намагається обійти вимоги європейського законодавства і сертифікувати не весь газопровід, а лише частину, яка розташована у територіальних водах Німеччини. Для цього швейцарська Nord Stream 2 AG створить німецьку "дочку", яка своєю чергою, намагатиметься отримати статус незалежного оператора.

Наступне завдання для BNetzA – визначити, чи ця дочірня компанія відповідатиме німецькому та європейському законодавству.

Вважаю, що долучення ОГТСУ до процесу було дуже вчасним, бо такі кроки Газпрому виглядають як юридичні трюки.

Північний потік-2 – це один безперервний газопровід, який Газпром побудував через території країн-членів ЄС. Тому вимоги законодавства ЄС мають повністю поширюватись на весь газогін, без винятків: розділення власників, доступ третіх сторін і прозорі тарифи.

Так само, як це зробила Україна: ОГСТУ – сертифікований оператор газотранспортної системи, повністю незалежний від вертикальноінтегрованих підприємств. Наші тарифи прозорі, а послугами користуються майже 1000 трейдерів.

Українська ГТС відкрита для будь-якого трейдера, який бажає доставити газ з пункту А в пункт Б. Тому для інших трубопроводів, що постачають газ до Європи, не може бути спеціального режиму.

Це частина аргументів, з якими ми прийшли до BNetzA. Розраховуємо, що доступ до процесу і дасть ще більше інформації регулятору для роздумів та виваженого рішення.