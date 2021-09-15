"Газпром" визнав, що не встигне запустити поставки по "Північному потоку-2" з жовтня

У Росії визнали, що не почнуть поставки газу по "Північному потоку-2" у жовтні. Цю інформацію надали у російському "Газпромі".

Попередньо ЗМІ писали про ймовірний початок поставок з 1 жовтня. У компанії ж 15 вересня запевнили, що цього не трапиться.

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По "Північному потоку-2" не почнуть поставки з жовтня

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, відповідаючи на питання журналістів, спростував інформацію щодо початку поставок по "Північному потоку-2".

Ні. 1 жовтня поставки ще не почнуться,

– заявив Міллер.

До речі, причина полягає у тому, що німецька сторона тільки отримала заявку на його сертифікацію.

Останні новини про запуск "Північного потоку-2"

10 вересня російський "Газпром" заявив, що завершив будівництво скандального газопроводу "Північний потік-2". Саме тоді ЗМІ писали, що його можуть запустити вже з 1 жовтня.

Штати запевнили, що продовжуватимуть працювати над стримуванням політичного впливу газогону.

У Офісі Президента вважають, що обіцянки слід закріпити у документах. Керівник ОП Андрій Єрмак сказав, що питання російського проєкту слід розглядати у нормандському форматі.