"Газпром" почав перекривати постачання на Захід ще у 2021 році: в якому стані російська компанія

За перше півріччя 2023 року газовий бізнес російського "Газпрому" став збитковим. Це сталося вдруге за останні 25 років.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, експерт у галузі нафти та газу, філолог, журналіст, історик, сходознавець Михайло Крутихін, зауваживши, що санкцій проти російського газу не було.

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"Газпром" міг спокійно постачати газ європейським споживачам. Але там з квітня 2021 року з власної волі почали скорочувати постачання газу на Захід. Спершу вони перестали закачувати газ в підземні сховища на території Німеччини та Австрії. Потім прикрили газопровід до Фінляндії та газогін "Ямал – Європа". Так само знизилося перекачування через "Північний потік-1" та через газопроводи в Україні.

Ціни впали, обсяги не ростуть. "Газпром" фактично сам пішов з європейського ринку за рішенням російського керівництва, яке хотіло заморозити Європу. Нічого не сталося. Всі очікування та прорахунки були неправильними. "Газпром" бідніє,

– зауважив Крутихін.

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Європа запровадила багато важливих рішень

Як наголосив Крутихін, Європі було складно через рішення "Газпрому". Але вони змогли ухвалити низку жорстких рішень та стабілізувати ситуацію.

Довгий час частина європейських керівників сприймала спершу СРСР, а потім Росію надійними постачальниками. Хоча економічні експерти Єврокомісії неодноразово попереджали, що не можна розраховувати на країну-агресорку.

Спершу Європа була змушена різко підвищити ціну на газ, щоб "переманити" скраплений газ з азіатського ринку. Згодом довелося будувати нові термінали, газопровідні перемички через кордони, щоб перекидати обсяги газу.

Також європейські країни зупинили вихід з експлуатації АЕС, вугільних електростанцій. Паралельно там почали прискорювати розвиток вітроенергетики, сонячної енергетики та впроваджувати заходи з енергоефективності.

Це було дорого. Але Європа пішла на жертви, бо вирішила, що свобода є важливішою за дешевий російський газ. Тому вони послали російське керівництво та сказали, що обійдуться без цього газу. І обійшлися,

– розповів Крутихін.

Ситуація в Росії: коротко