Гебрєв підтвердив постачання зброї в Україну після 2014 року, хоча раніше заперечував це, – ЗМІ

Болгарський підприємець Омелян Гебрєв визнав, що зберігав боєприпаси на складі у Чехії, а також продавав зброю Україні після 2014 року. Раніше торговець заперечував це.
Джерело:New York Times
Про це видання повідомляє з посиланням на електронний лист Гебрєва, який надійшов у редакцію. У ньому зброяр підтвердив "те, що давно заперечував".
Попередня заява Нічого Україні не продавав: болгарський дилер зброї заперечив свою причетність до вибуху у Чехії
Нові дані від Гебрєва
Раніше дилер зброї переконував, що припинив експорт зброї до країни з початку війни на Донбасі у 2014 році. Він також запевняв, що зброя на складах у Чехії не була призначена для України.
Але у новому листі до редакції він визнав, що Emco таки підписала контракт з "уповноваженими українськими компаніями" наприкінці 2014 року.
Журналісти видання також поспілкувалися чинним і колишнім чиновниками, які на умовах анонімності розповіли про контракт з Emco. За їхніми даними, у 2014 році Україна підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.
За словами ексчиновника, щоб не дати прихильникам Росії в уряді Болгарії заблокувати поставки, на ящиках з боєприпасами клеїли етикетку, на якій вказували, що вони призначалися для Таїланду.
Колишній чиновник додав, що Росія все одно дізналася про постачання зброї до України та виступила з вимогою припинити це.Зверніть увагу! Раніше болгарська прокуратура звинуватила 3 співробітників Головного розвідувального управління Росії в отруєнні Гебрєва у січні 2020 року і видала ордери на їх арешт. Сам Гебрєв припускає, що навіть якщо росіяни відповідальні за його отруєння, вони, імовірно, діяли разом з його ворогами в Болгарії.
Як вибухи в Врбетіце пов'язані з Гебрєвим
- У 2014 року у Чехії на складах у Врбетіце, які використовувала болгарська приватна компанія Imex Group, сталися вибухи.
- У період першого вибуху на складі готували зброю для відвантаження болгарському бізнесмену Омеляну Гебрєву.
- Раніше чеські журналісти повідомили, що на складах була зброя, призначена для України та Сирії.
- Влада Чехії вважає причетними до вибухів агентів ГРУ Росії. Мова йде про росіян, які використовували паспорти на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Їх також вважають причетними до отруєння Скрипалів. Чехія оголосила агентів у розшук.
- Після цього Чехія видворила 18 російських дипломатів, яких підозрюють в шпигунстві на користь російських спецслужб.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів
- Далі Прага поставила ультиматум
- У результаті 23 квітня у посольствах Чехії та Росії залишилось по 7 дипломатів.