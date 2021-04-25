Гебрєв підтвердив постачання зброї в Україну після 2014 року, хоча раніше заперечував це, – ЗМІ

Болгарський підприємець Омелян Гебрєв визнав, що зберігав боєприпаси на складі у Чехії, а також продавав зброю Україні після 2014 року. Раніше торговець заперечував це.

Про це видання повідомляє з посиланням на електронний лист Гебрєва, який надійшов у редакцію. У ньому зброяр підтвердив "те, що давно заперечував".

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Раніше дилер зброї переконував, що припинив експорт зброї до країни з початку війни на Донбасі у 2014 році. Він також запевняв, що зброя на складах у Чехії не була призначена для України.

Але у новому листі до редакції він визнав, що Emco таки підписала контракт з "уповноваженими українськими компаніями" наприкінці 2014 року.

Журналісти видання також поспілкувалися чинним і колишнім чиновниками, які на умовах анонімності розповіли про контракт з Emco. За їхніми даними, у 2014 році Україна підписала контракт на постачання артилерійських боєприпасів для українських військових.

За словами ексчиновника, щоб не дати прихильникам Росії в уряді Болгарії заблокувати поставки, на ящиках з боєприпасами клеїли етикетку, на якій вказували, що вони призначалися для Таїланду.

Колишній чиновник додав, що Росія все одно дізналася про постачання зброї до України та виступила з вимогою припинити це.

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Раніше болгарська прокуратура звинуватила 3 співробітників Головного розвідувального управління Росії в отруєнні Гебрєва у січні 2020 року і видала ордери на їх арешт. Сам Гебрєв припускає, що навіть якщо росіяни відповідальні за його отруєння, вони, імовірно, діяли разом з його ворогами в Болгарії.