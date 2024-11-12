"Ніщо не віщувало біди": окупанти смішно розповіли, як їхній "Алігатор" збили дроном ЗСУ

Один із z-пабліків виклав зворушливі подробиці збиття гелікоптера Ка-52. Українські телеграм-канали вже добряче пройшлися по його сльозливих і пафосних деталях. Побачивши це, окупант почав кумедно погрожувати, мовляв, Україна все одно програє.

Мова про гелікоптер Ка-52, збитий 7 листопада. Тоді окупанти не навели подробиць, тепер вони є. 24 Канал теж ознайомився з публікацією росіян і розкаже про неї своїм читачам.

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Як збили ворожий Ка-52

Одразу слід сказати, що тон публікації дуже специфічний. Старші люди впізнають у ньому офіціоз газети "Правда", а молодші справедливо вирішать, що це крінж.

Звичайний бойовий виліт зведеного загону Ка-52, Мі-28НМ та Мі-8. Нічого не віщувало трагедії. Мужики сміливо летіли до переднього краю, розуміючи, що там НАШІ Хлопці, відбивають НАШУ РОСІЙСЬКУ землю та їм терміново потрібна допомога. А ворог знав. І ворог готувався. Практично невидима для ока та смертоносна загроза у вигляді FPV-дрона вже чекала у повітрі на свою жертву,

– оповідається у ворожому пабліку.

Неможливо повірити, що це пише людина, яка знала загиблого особисто. Адже слова, побудова речень, використання літературних штампів, великі літери – усе настільки патетичне, що складається враження, ніби це вправа зі стилістики. Або що допис насправді покликаний висміяти подію.

Ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда зробив скриншот з того самого допису:

"Засідка. Удар. Вибух та частки секунди на прийняття командиром рішення – "На себе!" Ка-52 – єдиний у світі гелікоптер, здатний врятувати життя екіпажу. Потрібна лише висота та час. І того й іншого було замало для двох. Командир урятував молодого штурмана, але сам із цього вильоту не повернувся", – продовжує витискати сльозу з читача автор каналу.

Далі – вгадайте що – нам розказано, що "герой" ріс сиротою, в нього залишилися дружина та маленька дочка. Усе відповідно до мелодраматичного канону.

Очікуване прохання про допомогу досить цікаве. Автор визнає, що "це ми робили вже багато разів", тобто що втрат в російських авіаторів багато. А ще раптом починає сумніватися в тому, що Путін допоможе своїм посіпакам виплатами.

"Давайте зберемо хоча б 500 000, для початку. Ця допомога – показує, що наші хлопці НЕ Дарма гинуть за Батьківщину! І що російські патріоти з усього світу – поважають їхню пам'ять! Безумовно, держава допоможе теж, але ховати, платити, годувати дітей та жити потрібно просто зараз", – бідкається він.

І наприкінці додає вже геть невпевнено: "Якщо раптом грошей буде більше, то все направимо на допомогу фронту, щоб було менше трагічних втрат!" Тобто є великі сумніви, що суму зберуть.

Цікаво! У ГУР кажуть, що пілоти окупантів деморалізовані. ФСБ працює на випередження, побоюючись, що вони захочуть сконтактувати з українською розвідкою.