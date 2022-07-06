Гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука, передали на потреби ЗСУ

На майно родини Медведчука наклали арешт. Тепер гелікоптер і літак з цього майна передали для потреб Збройних Сил України.

Це зробили в межах кримінального провадження щодо екснардепа Віктора Медведчука. Про це повідомили у Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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Тепер слідчі Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука.



Літак, який вилучили у родини Медведчука

За клопотанням Офісу Генпрокурора на вилучене майно було накладено арешт. Наразі його передали для потреб Збройних Сил України.



Салон гелікоптера, який теж вилучили з робини Медведчука

Що відомо про затримання Медведчука: основне

Віктора Медведчука затримали у ході спецоперації СБУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 12 квітня. Як виявилось, кум путіна мав незаконно перетнути кордон з Придністров'ям, де на нього вже чекали.

Відомо, що через нардепа та свого соратника Тараса Козака Медведчук передавав Росії секретну інформацію про ЗСУ.

Також кум путіна створював в Україні мережу впливу Росії – через начебто програму адаптації українських трудових мігрантів в державі-агресорці.

Окрім держзради, Медведчуку інкримінують замах на пограбування національних цінностей, а також порушення законів та звичаїв війни. За це він може опинитись у в'язниці на 15 років.

В червні у Львові суд почав в закритому режимі розгляд справи про державну зраду Віктора Медведчука. Проросійському політику продовжили термін арешту – до 9 серпня.

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