Пілот українського Мі-24 летить за кілька метрів від поля та води: потужне відео

У Сухопутних силах показали відео польоту гелікоптера Мі-24. З ролику можна зрозуміти, наскільки майстерні наші пілоти, адже мова про політ на наднизькій висоті.

На офіційних сторінках ЗСУ регулярно з'являються надихаючі ролики, які наочно показують, на що спроможні наші військові. Відео про авіаторів, напевно, найбільш видовищні, але інші роди військ також демонструють свою вправність. Наприклад, екіпаж САУ Paladin зміг уразити російську БМП з першого пострілу, та ще й русі.

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Що показали в Сухопутних силах

Пілот українського Мі-24 демонструє майстерність польотів на наднизькій висоті,

– коротко мовиться в підписі до ролику.

Що цікаво, у відео увійшов політ над полем і над водою. Гелікоптер буквально торкається рослин, адже летить дуже низько – за кілька метрів від землі.

Мі-24 летить на наднизькій висоті: дивіться відео

Навіщо літати так низько



Звісно, такі польоти не тільки для того, щоб зробити гарне відео, – вони мають конкретне практичне призначення. В авіації політ на наднизькій висоті має назву поземний літ або контур політ (перша назва більш українська, друга - радше іноземна). Також є старіший і поки більш поширений термін бриючий політ.



Звісно, такі польоти не тільки для того, щоб зробити гарне відео, – вони мають конкретне практичне призначення. В авіації політ на наднизькій висоті має назву поземний літ або контур політ (перша назва більш українська, друга - радше іноземна). Також є старіший і поки більш поширений термін бриючий політ. Це все – разні назви польоту літака або гелікоптера на гранично малій висоті (5 – 50 метрів). При цьому повітряне судно уникає зіткнення з предметами і може своєчасно маневрувати, щоб облетіти перешкоду. Поземний літ використовують у військовій авіації, щоб замасковано підійти до об'єкту, який прикривають сильними засобами ППО, і раптово напасти. Бриючий політ використовують і в сільськогосподарській та протипожежній авіації. Це все – разні назви польоту літака або гелікоптера на гранично малій висоті (5 – 50 метрів). При цьому повітряне судно уникає зіткнення з предметами і може своєчасно маневрувати, щоб облетіти перешкоду. Поземний літ використовують у військовій авіації, щоб замасковано підійти до об'єкту, який прикривають сильними засобами ППО, і раптово напасти. Бриючий політ використовують і в сільськогосподарській та протипожежній авіації.

Що відомо про цей тип гвинтокрилів

Мі-24 – радянський вертоліт, який часто неофіційно називають крокодилом, хоча класифікація НАТО іменує його більш поетично – "Лань". Повна назва російською звучить як Міль Мі-24 – на честь конструктора Михайла Міля.

Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору і став одним із символів війни в Афганістані. А ще представлений у багатьох комп'ютерних іграх. Мі-24 розробили, щоб забезпечити сухопутні війська вогневою підтримкою, а концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами.

Гелікоптер може перевозити до десяти осіб десанту. Хоч і він і доволі громіздкий, але досить ефективний, тому пережив багато модернізацій. Брав участь у Карабаських війнах, миротворчих місіях України і воює з 2014 року проти Росії. В окупантів багато Мі-24, Україна має менше одиниць, але отримує їх від партнерів. 10 квітня росіяни заявили, що втратили Мі-24, хоча Дмитро Плетенчук говорив про Ка-27.