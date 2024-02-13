Україна може отримати від Еквадору гелікоптери Мі-17, але радіти рано: експерти вказали на нюанс

Еквадор отримає від США гелікоптери UH-60A/L Black Hawk, а радянські Мі-17 віддасть Україні. Водночас експерти Defense Express указали на мінуси такого рішення.

Час від часу різні країні обіцяють віддати нашій державі радянську техніку. Таким чином вони позбуваються старої техніки і оновлюють свій арсенал, а Україні не треба гаяти час на переобладнання та навчання – Сили оборони знають, що це за техніка, і вміють з нею працювати.

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У чому проблема з Мі-17

Із запланованих до передачі Мі-17 зі складу ВПС Еквадору справною є лише одна машина, інші можна хіба що розібрати на запчастини. З однієї сторони, тут мова про техніку, яка знайома нашим військовим, під яку не потрібно будувати окрему інфраструктуру і котра нам треба була б на фронті буквально "на вчора". А з іншої сторони, тут питання в тому, скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій ЗСУ у разі, якщо передача таки буде реалізована,

– ідеться в матеріалі.

У Defense Express зазначають: про стан гелікоптерів публічно говорило саме керівництво Еквадору. Наша держава може отримати небоєздатний металобрухт, а обіцяні Мі-17 можуть стати хіба донорами запчастин.

Що відомо про передачу Мі-17 Україні з боку Еквадору

У січні 2024 Еквадор уклав домовленості зі США: латиноамериканська республіка передасть Україні "Гради", ЗРК "Оса" та гелікоптери Мі-17, а від Сполучених Штатів отримає "невизначену кількість" гелікоптерів Black Hawk. Вони потрібні Еквадору, щоб боротися проти місцевих наркокартелів.

ще не відомо, коли саме відбудеться ця передача, росіяни вже відреагували на ініціативу. Вони заборонили імпорт бананів з Еквадору.

"Нашій країні в рамках допомоги від тих же США краще було б одразу передавати західну техніку. Тим більше, що, наприклад, у нас вже є досвід експлуатації тих самих Black Hawk, навіть якщо мова лише про авіакрило ГУР МОУ", – підсумували в Defense Express.