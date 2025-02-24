Генасамблея ООН підтримала резолюцію про війну, яку ініціювали Україна та країни Європи

Генеральна Асамблея ООН 24 лютого підтримала резолюцію, яку ініціювала Україна та країни Європи, щодо війни у нашій країні. Відповідний документ підтримали 93 країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Генасамблеї ООН від Суспільного.

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Хто і як проголосував в ООН за резолюцію України

Відповідно до голосування, за резолюцію за участі понад 50 країн, в тому числі від України, проголосували 93 країни. Утрималися від голосування 65 держав, серед яких були Китай, Індія, Бразилія, ПАР тощо.

Водночас проти українсько-європейської резолюції щодо війни загалом проголосували 18 країн. Серед них були: Сполучені Штати, Росія, Ізраїль, Білорусь, Угорщина тощо.



Як країни голосували за українську резолюцію в ООН 24 лютого 2025 року / Скриншот з трансляції

Представниця США в ООН Дороті Ши закликала голосувати за варіант резолюції США, яка називається "Шлях до миру".

Постпред Росії в ООН Василій Небензя закликав проголосувати проти української резолюції. Також він запропонував поправку з закликом "негайно припинити український конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин" до резолюції від США. Представниця США закликала інші країни на Генасамблеї не голосувати за правки Росії до своєї резолюції.

Пізніше стало відомо, що Генеральна Асамблея ООН також ухвалила і резолюцію щодо російсько-української війни, яку ініціювали Сполучені Штати. За відповідний проєкт проголосували 89 країн.

Утрималося в голосуванні за американську резолюцію 70 країн, серед яких була й Україна. Проти проголосували 8 держав, серед яких, звісно ж, була Росія, Білорусь.



Як відбувалося голосування за американську резолюцію по війні в Україні / Скриншот з трансляції

Варто наголосити, що Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції США щодо України з поправками європейських країн.

До слова, авторами української резолюції по війні є понад 50 країн, зокрема всі держави ЄС та Україна. У ньому Росію називають країною-агресоркою та вимагають вивести збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Водночас відомо, що в американській резолюції не називають Росію агресором і закликають "негайно припинити конфлікт".