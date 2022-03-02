Генасамблея ООН ухвалить резолюцію "Агресія проти України", – Кулеба
2 березня 2022 , 13:06Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Для України 2 березня важливий день у дипломатичному плані. Генасамблея ООН ухвалить резолюцію з промовистою назвою "Агресія проти України".
Про це дипломат розповів у відео. Він зазначив, що там у є багато важливих позицій, три з яких – ключові.
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Ключові позиції щодо резолюції Генасамблеї:
- Визнання того факту, що Росія вчинила агресію проти Україна.
- Вимога до Росії припинити вогонь.
- Вимога вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах.
Ця резолюція буде набагато крутіша, аніж щось, що ми мали до цього. Хоча росіяни почнуть захлинатись в історіях, що ця резолюція – політична., вона нічого не вирішує, але папери все пам'ятають,
– пояснив Кулеба.
Глава МЗС висловив впевненість, що текст резолюції буде використаний в Міжнародному кримінальному суді проти Росії.