Гендиректор МАГАТЕ їде в Україну: оцінить ситуацію на ЗАЕС після катастрофи на ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС, що вплинуло й на Запорізьку АЕС, в Україну їде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У планах Гроссі оцінити ситуацію на ЗАЕС, яка окупована Росією.

Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС.

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Гроссі представить програму допомоги після теракту на ГЕС

"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським та подати програму допомоги після катастрофічного затоплення (через вибух на – 24 Канал) греблі Нової Каховки", – написав Гроссі.

Він також додав, що оцінить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та проведе ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії після руйнування Каховської ГЕС заявило, що його експерти "уважно стежать за ситуацією" і що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки".

Голова Укргідроенерго Ігор Сирота 8 червня повідомив, що в Каховському водосховищі рівень води впав нижче за так звану "мертву точку". Тобто нижче за 12,7 метра. Відтак, воду більше не можна брати для ЗАЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗАЕС Україна не може контролювати процеси на ЗАЕС, адже станція окупована. Водночас він підкреслив, що ЗАЕС має подвійну систему охолодження, тому без води з Каховської ГЕС вона зможе проіснувати кілька місяців.

Станом на 9 червня 6 енергоблоків Запорізької АЕС перебували в зупиненому стані. Зважаючи на те, що ставок-охолоджувач Запорізької АЕС – це окрема гідротехнічна споруда, відокремлена греблею від Каховського водосховища, то безпечна експлуатація в умовах зупиненого стану можлива впродовж кількох місяців.

12 червня останній енергоблок Запорізької атомної електростанції перевели в режим "холодного зупину". Це найбезпечніший стан для атомного реактора.

Президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що Запорізька АЕС потребує постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива. Проте запевнив, що заходи з охолодження наразі достатні, тобто вистачає ставка-охолоджувача.

. Після теракту росіян на Каховській ГЕС жителів Енергодара закликають виїхати з міста. Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.