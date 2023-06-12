Гендиректор МАГАТЕ їде в Україну: оцінить ситуацію на ЗАЕС після катастрофи на ГЕС
Джерело:Рафаель Гроссі
Після підриву росіянами Каховської ГЕС, що вплинуло й на Запорізьку АЕС, в Україну їде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У планах Гроссі оцінити ситуацію на ЗАЕС, яка окупована Росією.
Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС.
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Гроссі представить програму допомоги після теракту на ГЕС
"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським та подати програму допомоги після катастрофічного затоплення (через вибух на – 24 Канал) греблі Нової Каховки", – написав Гроссі.
Він також додав, що оцінить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та проведе ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою.Важливо. Після теракту росіян на Каховській ГЕС жителів Енергодара закликають виїхати з міста. Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- Міжнародне агентство з атомної енергії після руйнування Каховської ГЕС заявило, що його експерти "уважно стежать за ситуацією" і що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки".
- Голова Укргідроенерго Ігор Сирота 8 червня повідомив, що в Каховському водосховищі рівень води впав нижче за так звану "мертву точку". Тобто нижче за 12,7 метра. Відтак, воду більше не можна брати для ЗАЕС.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗАЕС Україна не може контролювати процеси на ЗАЕС, адже станція окупована. Водночас він підкреслив, що ЗАЕС має подвійну систему охолодження, тому без води з Каховської ГЕС вона зможе проіснувати кілька місяців.
- Станом на 9 червня 6 енергоблоків Запорізької АЕС перебували в зупиненому стані. Зважаючи на те, що ставок-охолоджувач Запорізької АЕС – це окрема гідротехнічна споруда, відокремлена греблею від Каховського водосховища, то безпечна експлуатація в умовах зупиненого стану можлива впродовж кількох місяців.
- 12 червня останній енергоблок Запорізької атомної електростанції перевели в режим "холодного зупину". Це найбезпечніший стан для атомного реактора.
- Президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що Запорізька АЕС потребує постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива. Проте запевнив, що заходи з охолодження наразі достатні, тобто вистачає ставка-охолоджувача.