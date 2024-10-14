Був п’яним за кермом: у поліції прокоментували скандал за участю гендиректора Stekо

Ввечері 12 жовтня у Дніпрі стався скандал за участі гендиректора компанії Steko, що виробляє металопластикові вікна, Сергія Положая. У поліції висловилися щодо інциденту.

Правоохоронці зазначили, що склали на водія автомобіля Bentley протокол. Патрульні помітили його на перехресті вулиць Гоголя і Святослава Хороброго, коли той виїхав на острівець безпеки, порушивши правила проїзду перехресть. За данними ЗМІ, йдеться саме про Сергія Положая.

Дивіться також "Я вийшов з концерту, чого ви мене тягнете": усе, що відомо про масові облави ТЦК по Україні

Порушення правил у Дніпрі

У поліції зазначили, що патрульні подали вимогу про зупинку, але водій її проігнорував. Натомість він пришвидшився і продовжив рух у напрямку проспекту Лесі Українки. Через деякий час чоловік зупинився і поліцейським вдалося з ним поспілкуватися.

На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, незупинку на вимогу поліцейських, а також, оскільки водій мав ознаки сп'яніння і відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП,

– пишуть правоохоронці.

Там нагадали, що всі учасники дорожнього руху мають дотримуватися правил дорожнього руху та порядку без винятку.

Нагадаємо, що ввечері 12 жовтня у телеграм-каналах з'явилося відео, на якому гендиректор Steko доволі агресивно та з лайкою спілкується з чоловіком у формі та поліцейськими. Сергій Положай після цього написав, що "спокійно один гуляв", коли його зупинила "купа якихось військових і поліцейських для перевірки".

У ТЦК вказали, що поведінка Сергія Положая є обурливою і неприпустимою. На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина.