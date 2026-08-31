Постійно змінює тактику ударів: генерал армії розкрив, яку ціль переслідує Путін

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по українських містах, постійно трансформуючи формати та графіки своїх повітряних атак. У Кремлі вдаються до нових схем обстрілів, сподіваючись досягти того, чого не вдалося вибороти на полі бою.

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що ворог свідомо коригує свої дії через відсутність успіхів на фронті. За його словами, головним завданням Кремля є спроба зламати дух українського народу та змусити погодитися на капітуляцію.

Чому ворог змінив тактику атак?

За словами експерта, окупаційні війська не змогли реалізувати жодної зі своїх стратегічних цілей. Саме тому Росія перейшла до постійного тиску на цивільне населення, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі, логістиці, торгових центрах та житлових будинках.

Він зауважив, що ворог розширив географію атак і перейшов до цілодобового тиску, застосовуючи комбінації безпілотників та ракет. Основний удар зараз спрямований на столицю та Київську область, хоча під загрозою залишаються й інші регіони України.

Генерал армії пояснив, чому Кремль змушений підіймати ставки у війні: дивіться відео

Володимиру Путіну, як вважає генерал армії, на передодні парламентських виборів потрібно показати, що він має якісь результати і створює величезні проблеми українського народу.

Удари по цивільній інфраструктурі, по всіх об'єктах життєзабезпечення, торгових центрах, логістиці, по людях безпосередньо в житлових будинках – це сьогодні тактика і стратегія ворога. Щоб люди каялися та вимагали будь-яких умов миру з Росією,

– наголосив Микола Маломуж.

Генерал армії підкреслив, що Путін опинився у безвихідному становищі, адже щодня російська армія втрачає до півтори тисячі військових, а санкційний тиск руйнує економіку агресора. На тлі цих поразок Кремль намагається застосовувати тактику "випаленої землі" та підіймати ставки.

Він в процесі цих терористичних атак намагається підняти ставки на такий рівень, щоб показати і Європі, і світу, що він готовий на все, навіть до ядерної війни. Але цього не буде,

– підсумував екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Маломуж додав, що водночас світові держави, включаючи США, країни Європи, Китай та Індію, вже висунули Росії жорсткі вимоги щодо неприпустимості використання ядерного озброєння.