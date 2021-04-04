Путін – убивця, він розуміє лише силу, – екскомандувач військ США в Європі Ходжес

Американський генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Володимир Путін – це вбивця. За словами військового, глава Кремля розуміє лише силу.

Колишній командувач сухопутних військ США в Європі зазначив, що не слід соромитися говорити на цю тему. Про це він повідомив у програмі "Рада нацбезпеки".

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Я думаю, що Кремль поважає тільки силу. Вона їм не подобається, вони її критикують, але поважають. І я думаю, що для президента Байдена було дуже важливо сказати: "Так, звичайно, Путін – убивця". Ми всі це знаємо, і нам не слід соромитися говорити це. І реакція Путіна демонструє здивування, що Байден так прямо висловлює свою позицію,

– сказав Бен Ходжес.

Генерал-лейтенант також додав, що Сполучені Штати можуть мати здорові відносини з усіма, зокрема й з Росією.

Однак наразі позитивного діалогу не може бути, бо країна-агресор вважає, що можна безкарно втручатися у справи інших держав.

Джо Байден назвав Путіна вбивцею: що відомо

Журналіст ABC News під час розмови з Джо Байденом запитав: "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?".

Глава США відповів ствердно: "Гм. Так, вважаю".

Наступного дня Путін заявив: "Хто обзивається – сам так називається".

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