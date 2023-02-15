Росія хоче закидати Україну живою силою: генерал Ходжес розповів, як зупинити навалу
Джерело:"Попова"
Для Росії життя її військових нічого не варте. Окупанти зазнають колосальних втрат. Водночас Кремль це абсолютно не цікавить. Країна-терористка хоче відправити на війну сотні тисяч людей.
Олексій Резніков зауважив, що Росія вже мобілізувала пів мільйона військових. Країна-терористка оголосила про 300 тисяч мобілізованих окупантів на кордонах. Водночас реальна цифра – значно більша.
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Що каже Ходжес
Генерал-лейтенант Бен Ходжес – колишній командувач армією США в Європі – зауважив, що дуже скептично ставиться до даних у звітах. Зосереджуватися на кількості окупантів не варто.
Ходжес наголосив, що історія знає приклади, коли менш численні армії перемагали. Особливо у тому випадку, коли захищали свою землю.
За ефективністю та вмотивованістю 100 тисяч українських воїнів можуть набагато більше, аніж 300 тисяч окупантів.
У деяких місцях Росія переважає кількістю. Водночас країна-терористка все одно не може реалізувати жодних цілей.
ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат
- Станом на 15 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 139 770 російських загарбників. Лише за добу на концерт до Кобзона відправили 690 окупантів.
- Щоб приховати реальні втрати, росіяни спалюють тіла своїх "товаришів". Біля місцевих крематоріїв у Криму – величезні черги.