Росія хоче закидати Україну живою силою: генерал Ходжес розповів, як зупинити навалу

Для Росії життя її військових нічого не варте. Окупанти зазнають колосальних втрат. Водночас Кремль це абсолютно не цікавить. Країна-терористка хоче відправити на війну сотні тисяч людей.

Олексій Резніков зауважив, що Росія вже мобілізувала пів мільйона військових. Країна-терористка оголосила про 300 тисяч мобілізованих окупантів на кордонах. Водночас реальна цифра – значно більша.

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Що каже Ходжес

Генерал-лейтенант Бен Ходжес – колишній командувач армією США в Європі – зауважив, що дуже скептично ставиться до даних у звітах. Зосереджуватися на кількості окупантів не варто.

Ходжес наголосив, що історія знає приклади, коли менш численні армії перемагали. Особливо у тому випадку, коли захищали свою землю.

За ефективністю та вмотивованістю 100 тисяч українських воїнів можуть набагато більше, аніж 300 тисяч окупантів.

У деяких місцях Росія переважає кількістю. Водночас країна-терористка все одно не може реалізувати жодних цілей.

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