Генерал Марченко повернувся до Миколаєва: Кім озвучив його завдання

Генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва. До квітня він керував обороню міста. Тепер же він виконуватиме розширені задачі.

За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Марченко прибув до Миколаєва для посилення взаємодії ЗСУ та ОВА. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу в Українському медіацентрі.

Важливо Як російські війська готуються втримувати Південь від контрнаступу ЗСУ

Крім того, Марченко має координувати та посилювати роботу партизанів на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у Херсонській області.

Більше розповідати не буду, але є в нього завдання, які він виконуватиме на території Миколаївської та Херсонської областей,

– сказав Віталій Кім.

Що каже Марченко про війну

Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва з 25 лютого до початку квітня.

Наприкінці червня генерал-майор Дмитро Марченко казав, що зараз зупиняти війну в жодному разі не можна. Збройні Сили України набрали темп і мають величезне бажання. Якби у ЗСУ було достатньо техніки, то вони б вже вигнали окупантів з Криму.

Генерал-майор розповів, що з тимчасово окупованими територіями підтримують тісний зв'язок. В Херсоні, зазначив Марченко, є люди, які "сховали зброю та чекають на сигнал". На думку військового, звільняти Херсонщину будуть одразу з двох боків.

Ніхто не збирається здавати, і ніхто не збирається їх залишати. Якщо у когось пробігають думки, а давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі!

– наголосив Марченко.

Щоправда, на Херсонщині українська армія справді втратила час і це дозволило росіянам закріпитись. Наразі там працюють злагоджені підрозділи ЗСУ, які завдають ударів по необхідних точках.

ЗСУ йдуть у контрнаступ: окупант почав плакати, що "потрапив у пекло" – дивіться відео