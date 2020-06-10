Генерал-зрадник Шайтанов перебуватиме під вартою довше: відомо доки
Суд продовжив Валерію Шайтанову термін перебування під вартою. Підозрюваний у держраді генерал-майор СБУ перебуватиме під арештом до 8 серпня, а не 14 червня, як було раніше.
Валерію Шайтанову продовжили термін перебування під вартою, інформує пресслужба СБУ.
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Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою генерал-майору Валерію Шайтанову до 8 серпня,
– йдеться у повідомленні.
До слова, правоохоронці затримали високопоставленого агента ФСБ у квітні 2020 року за підозрою у державній зраді та тероризмі.
Затримання Шайтанова: коротко
- СБУ затримала генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня. Служба має докази державної зради посадовця. Ймовірно, він був прихованим агентом ФСБ РФ.
- Шайтанова також підозрюють у плануванні вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва. Були заяви й про підготовку замаху на Авакова, однак згодом їх спростували.
- За даними СБУ, Валерій Шайтанов планував теракти на території України. За це він мав отримати винагороду у 200 тисяч доларів та російський паспорт.
- Шевченківський районний суд Києва обирав запобіжний захід генералу-майору у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 року включно.