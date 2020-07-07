Генерал США назвав можливе місце нового удару Росії по Україні
Екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Кремль хоче розширити контроль над всім українським узбережжям. Тому удар можливий не лише зі сторони Херсона, а й Маріуполя.
Росія, ймовірно, вивчає, як далеко вона може зайти без належної реакції Заходу, розповів колишній командувач Збройними силами США Бен Ходжес в Європі в інтерв'ю "ТСН.Тиждень".
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Новий удар РФ: де чекати
Думаю, зрештою Одеса, Маріуполь та Бердянськ також є у "меню" Кремля",
– зазначив генерал.
За його словами, удар зі сторони Маріуполя можливий, "якщо він буде потрібен".
Коли можливе посилення агресії Росії
Наприкінці червня колишній командувач Збройними силами США в Європі попередив про можливий військовий удар РФ на півдні України у вересні під час навчань "Кавказ-2020".
Ходжес вважає, що тоді Росія спробує захопити дамбу в Херсоні, аби вирішити проблему з питною водою в Криму. Сигналом, на думку генерала, буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.
Водночас Ходжес сподівається, що його припущення не справдяться. Однак за будь-яких умов Збройні сили України мають бути в повній боєготовності.
Генерал також додав, що проблема води в Криму – це помилка Росії, проблема, яку окупанти самі собі створили.
Позиція окупанта У Кремлі розповіли, чи готуються до атаки на південь України
Чутки щодо нової атаки Росії на Україну з Криму: деталі
- Напад РФ у вересні 2020 під час навчань "Кавказ – 2020" прогнозують українська розвідка та деякі західні військові експерти.
- 5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму. За його словами, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес раніше казав, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.