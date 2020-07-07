Екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Кремль хоче розширити контроль над всім українським узбережжям. Тому удар можливий не лише зі сторони Херсона, а й Маріуполя.

Росія, ймовірно, вивчає, як далеко вона може зайти без належної реакції Заходу, розповів колишній командувач Збройними силами США Бен Ходжес в Європі в інтерв'ю "ТСН.Тиждень".

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Думаю, зрештою Одеса, Маріуполь та Бердянськ також є у "меню" Кремля",

– зазначив генерал.

За його словами, удар зі сторони Маріуполя можливий, "якщо він буде потрібен".

Коли можливе посилення агресії Росії

Наприкінці червня колишній командувач Збройними силами США в Європі попередив про можливий військовий удар РФ на півдні України у вересні під час навчань "Кавказ-2020".

Ходжес вважає, що тоді Росія спробує захопити дамбу в Херсоні, аби вирішити проблему з питною водою в Криму. Сигналом, на думку генерала, буде початок відновлення Північно-Кримського каналу.

Водночас Ходжес сподівається, що його припущення не справдяться. Однак за будь-яких умов Збройні сили України мають бути в повній боєготовності.

Генерал також додав, що проблема води в Криму – це помилка Росії, проблема, яку окупанти самі собі створили.

Зверніть увагу! У Криму тривалий час серйозні проблеми з питною водою. Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова. Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

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