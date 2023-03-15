Американський генерал применшив втрати росіян: чому тут нема зради

На минулому тижні на якомусь військовому симпозіумі в Колорадо американський генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі, оцінив втрати сторін у літаках в цій війні. За його словами Україна збила понад 70 російських літаків, а Росія – понад 60 українських.

Чому генерал назвав такі дані

Росіяни, ясна річ, переклали це російською. Вийшло так, що Генштаб ЗСУ завищує втрати росіян, бо, мовляв, ЗСУ каже про 300+ літаків, а насправді всього 70. Гойда!

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Насправді американський генерал просто взяв показники з сайту Oryx – там якраз стоять втрати по літаках у співвідношенні 60/70. Скоріше за все генерал не знає про існування Oryx. Йому підготували промову – він сказав, як йому підготували.

Інша справа, що дані брали з Oryx, особливо не вдаючись в деталі. Вся проблема підрахунку втрат по літаках-гелікоптерах в тому, що частину з них ми ніколи не побачимо, а Oryx аналізує тільки документально підтверджені втрати.

Чи вірю я у 300+ збитих російських літаків та 280+ гелікоптерів? Може бути, що по такій кількості повітряних цілей відпрацювали та влучили українські ППОшники. Частина бортів точно впала, частина – уражені якось дотягнули до аеропорту. Декілька з них не дотягнули до аеродрому, і нам про це стало відомо, як про прикордонні аварії російських бортів. Однак росіяни ніколи не визнають це за бойові втрати, а ми це ніяк не доведемо. Навіть Oryx це не буде рахувати до втрат у війні.

Труднощі у підрахунку знищеної авіації

Частина літаків-гелікоптерів впали на окупованій території за лінією фронту. Тобто, їх документальні підтвердження ми побачимо тільки після війни. Загалом проблема в підтвердженнях втрат літаків та гелікоптерів в тому, що, якщо момент збиття не зняли на камеру, то далі треба шукати уламки та їх фотографії. Далі все залежить від того, що і куди впало.

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Декілька бортів наші збили над морем, один точно з корабля – але цьому нема жодного підтвердження. Збитий борт затонув, якісь уламки десь прибило до берега – щось довести буде важко. Те саме стосується всіх водойм – окрім відео збиття російських гелікоптерів на підльоті до Гостомеля на початку війни, нема жодних підтверджень.

Частина відеопідтверджень – це коли солдати фоткають якесь дике згарище, на якому навіть важко зрозуміти, чи це був гелікоптер, чи літак. Якщо після падіння пройшло декілька місяців, то це купка металевих деталей, які розкидані на гектари й поросли травою та чагарником. Через рік взагалі буде важко зрозуміти, що це могло бути.

І це ми ще говоримо про той випадок, коли до землі літак чи гелікоптер долітають більш менш цілими. Якщо він вибухає у повітрі на висоті у декілька кілометрів, то все розлітається на шматки так, що важко буде шукати якесь одне згарище чи фюзеляж з червоною зіркою. Просто десь по полях буде розкидана купа деталей.

Своєю чергою, якщо пощастить, то збивати можуть на відео з ПЗРК – і це виняток. Або відео, коли "збивають" з кабіни оператора "Оси"/"Бука"/С-300. Декілька таких відео ми вже бачили. На екрані радара щось десь показується, щось кудись летить – постріл, пауза, вибух, точка зникає з радара, влучили, всі радіють. Таке Oryx не фіксує. Але це і є рутинна робота системи ППО.

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Генерали США – люди, яким треба щось говорити

Отже, маємо американського топового генерала, який просто зацитував показники з сайту Oryx, що аналізує відкриті джерела. Це не таємна довідка Пентагону по російських втратах, це просто оцінка з відкритих джерел. Справжні втрати росіян в рази більші від заявлених генералом втрат. Вони точно набагато ближчі до показників, якими оперує Генштаб ЗСУ.

Не думайте, що всі американські генерали все точно знають. Іноді вони просто люди, і їм треба щось говорити. Те саме стосується західних політиків, журналістів та інших коментаторів, які залюбки коментують втрати сторін, не маючи ніяких інсайдів.