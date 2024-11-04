Цинізму немає меж: окупанти розгорнули величезний прапор Росії в українському Генічеську

На окупованих територіях цинізм Росії досяг нової межі. Там ворог розгорнув величезний російський прапор, щоб продемонструвати "єдність".

У Генічеську росіяни розгорнули свій прапор площею 500 квадратних метрів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни показували "єдність"

Такі урочистості приурочили до дня народної єдності у центральному парку міста Генічеськ Херсонської області. У такий спосіб окупанти намагаються продемонструвати так звану "єдність", хоча вони вирішили замовчати, що вони незаконно загарбали Генічеськ.

Цинізм підходу росіян вражає.

Величезний прапор Росії в Генічеську: дивіться відео

Раніше стало відомо, що війська глави Чечні Рамзана Кадирова покидають блокпости на тимчасово окупованій території Херсонської області. Тепер їх там повністю заміняють росіяни.

За даними джерела покинули блокпости кадирівці у багатьох населених пунктах Херсонської області.

Так, один із колаборантів стверджував, що невелика колона техніки проїхала до кафе "Наірі", що поблизу Антонівки, а потім розвернулася і поїхала назад.