"Я офіцер": мер Білої Церкви Геннадій Дикий вирішив вступити у ЗСУ
Джерело:Геннадій Дикий
Мер міста Біла Церква Геннадій Дикий повідомив, що він вступає до лав Збройних Сил. Він зазначив. що з мільйонами наших громадян тепер боронитиме Україну.
Дикий розповів, що він має військове звання. Також він звернувся до своїх колег з проханням підтримувати розвиток Білої Церкви поки він буде у війську.
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Мер Білої Церкви в ЗСУ
Очільник Білої Церкви Геннадій Дикий заявив про те, що вступає до лав українського війська.
Я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. І з сотнями тисяч, мільйонами наших співгромадян – стати на захист держави,
– сказав Дикий.
Він наголосив, що дуже любить свою Білоцерківську громаду, а також дуже сильно любить Україну. За його словами, Біла Церква стоїть на міцних позиціях, розвивається бізнес, а інфраструктура підготовлена до будь-яких атак ворога.
Геннадій Дикий зазначив, що команда працює як єдиний організм – тому він звернувся до колег з проханням, щоб так залишалося і надалі.
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Відомі люди в ЗСУ
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