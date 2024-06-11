Добровільно співпрацював з ворогом: як на Куп'янщині реагують на можливу смерть ексмера Мацегори
У Росії повідомили про смерть ексмера Куп'янська Геннадія Мацегори, який на початку повномасштабної війни зрадив Україну та здав місто окупантам. Відомо, що він помер після того, як 7 червня на нього скоїли замах.
Смерть колаборанта активно обговорюють на Харківщини. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що спершу в таку інформацію ніхто не повірив, але тепер її офіційно підтвердили.
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Що відомо про Геннадія Мацегору
На смерть зрадника місцеві реагують дуже емоційно. Втім значна увага все-таки звернена до того, що зараз відбувається на Куп'янщині, адже там тривають активні бойові дії. Окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони.
Місцеві згадують, що саме Геннадій Мацегора був ініціатором, а згодом і підписав так званий протокол про створення окупаційної Харківської адміністрації. Люди не забули про його злочини. Ба більше, Україна почала за цим фактом кримінальне провадження. Ексчиновника звинувачують у держзраді.
Хочу наголосити, що представники Харківської обласної прокуратури детально роз'яснили, що інформація про смерть Мацегори не є підставою для зупинення проти нього провадження. Поки не буде українського офіційного підтвердження, розгляд справи не припиниться,
– розповіла Анна Черненко.
У Куп'янських телеграм-каналах пишуть, що зрадник має відповісти за законом. Адже він добровільно пішов на співпрацю з росіянами. А коли окупантів вигнали з Куп'янська втік на Бєлгородщину, звідки постійно обстрілюють Харківщину.
Там він зайняв посада керівника місцевої спортивної секції, у назві якої є слово "георгіївська". Так Геннадій Мацегора з мерів славного, красивого українського міста, хоч зараз і понівеченого росіянами, перетворився у зрадника та знову повернувся до спортивної кар'єри, з якої колись починав.
Я навмисно почитала й російські пропагандистські пабліки. Там Мацегорі закидали, що в нього була квартира на Бєлгородщині. Росіяни писали, мовляв, з якого дива українець має мати житло й нехай він їде звідки приїхав. Тому навіть у Росії про нього нічого доброго не казали,
– зауважила Анна Черненко.
Що відомо про ймовірну смерть Геннадія Мацегори
- На колишнього мера Куп'янська скоїли замах 7 червня у місті Старий Оскол Бєлгородської області. Про те, як саме це сталося інформації немає, але стан колаборанта був критичний. Від замаху Мацегору не врятувало навіть те, що Росія надала йому посилену охорону.
- Ввечері 11 червня стало відомо, що ексчиновник помер. Це підтвердили в ГУР, але інших деталей не надали. Пропагандисти написали, що на Мацегору напали біля його будинку. Його доправили до лікарні, де ще 4 дні боролися за життя.
- В Україні Мацегору звинувачували у державній зраді та вели кримінальне провадження. У документах мовиться, що він сприяв окупантам, добровільно перейшов на їхній бік, а в перші дні війни записував відеозвернення, щоб створити хибне враження у людей щодо того, що відбувається. Росіянам Мацегора надавав їжу, транспорт, пальне і житло.