"Зміни потрібні": Зеленський розповів, що очікує від роботи Шаповалова

Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. За словами президента України, наразі армія потребує обов'язкових змін.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського ввечері 19 червня.

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Чого Зеленський очікує від Шаповалова

Володимир Зеленський розповів, що раніше бригадний генерал Геннадій Шаповалов виконував завдання у Вісбадені в Німеччині та координував взаємодію з партнерами по НАТО.

Увесь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз у Сухопутних військах України,

– додав президент.

Глава держави також підкреслив, що зміни потрібні й "це обов'язково".

Довідка. Геннадій Шаповалов очолював окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка, а в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала та став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ. У червні 2023 року він увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.



Навесні 2024 року Шаповалова призначили командувачем військ оперативного командування "Південь" – він змінив на цій посаді генерала Андрія Ковальчука, який очолив Одеську військову академію.

Нагадаємо, 1 червня тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що прийняв рішення подати рапорт про відставку.

Це відбулось на тлі російського удару по розташуванню підрозділу Сухопутних військ ЗСУ ракетою типу "Іскандер", внаслідок чого 12 людей загинули, ще понад 60 постраждали.