Тв***, біля моря гуляють люди, а ці стріляють, – Труханов розніс окупантів після атаки по Одесі

Росіяни обстріляли Одесу увечері 29 квітня. Від ракетного удару зайнялися будівлі, загинули люди – на жаль, жертв дедалі більше. Також загинув собака.

Через атаку по місту було поранено Сергія Ківалова – колишній нардеп від Партії регіонів довгий час очолює Одеську юридичну академію (ОЮА). Він є академіком Національної академії правових наук України та президентом ОЮА. Власне, ворог ударив по будівлі цього вишу, який розташований на узбережжі.

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Труханов обізвав окупантів

Уроди, тварі, нелюди, паскуди – я не знаю, як іще можна сказати. Одеса, люди гуляють біля моря – а вони стріляють, убивають. Отак вони, як вони кажуть своїм громадянам, "захищають себе". Убиваючи людей, дітей. У мене нема слів,

– сказав міський голова Одеси.

З ролику помітно, що він часом стримується, щоб не сказати ще міцніше слівце.

Труханов прокоментував обстріл Одеси: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Також мер Одеси висловився і про загиблих містян.

"На жаль, кількість загиблих збільшується. Щойно померла молода жінка, триває боротьба за життя чоловіка з тяжкими пораненнями", – сказав Труханов.

За його словами, особу чоловіка ще не встановили, він у реанімації. Іще триває обстеження дитини, їй 4,5 року.

В якому стані поранені

Двоє людей загинули ще до приїзду медиків, у них були уламкові поранення, несумісні з життям. Десятьом важким постраждалим надали допомогу, розповів Владислав Крижановський, завідувач підстанції Одеської станції екстреної медичної допомоги.

Усі постраждалі – це цивільні. Вони не встигли пройти в укриття, бо були на відкритій місцевості. Вони бігли в укриття. Зона ураження була дуже великою, постраждалі і загиблі були і на склоні біля моря,

– повідомив медик.

Чим били по місту

Тип ракети ще не встановлено. Дмитро Плетенчук заявив, що в боєприпасі була шрапнель.

"На стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнелей. Тобто це боєприпас, призначений для знищення живої сили. Розрахований він на ведення бойових дій. Звісно, не для ударів по цивільній інфраструктурі і мирних жителях", – сказав він.