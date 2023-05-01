Запустить велику пожежу, – політолог про визнання в ПАРЄ геноциду українців

ПАРЄ визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей. Для України резолюція є вкрай важливою.

Це запустить каскад таких рішень. Україні потрібно провокувати, щоб це рухалося далі і інші національні парламенти проголосували. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Росія – геноцидний фактор у Європі

Так, ПАРЄ не є судовою гілкою влади, через яку можна досягати виконання покарання. Але це політичний орган, попри те, що його критикують за слабкість. З політичної точки зору резолюція є дуже сильним сигналом, що підкріплює рішення Гааги.

Думаю, якщо сьогодні дівчину Путіна звати Кабаєва, то наступною буде Леді Гаага. Вони усі поїдуть туди і будуть слухати пісні. Єдине, що Лукашенкові не сподобається пісня "Алехандро", бо це означатиме, що наступним на лаві підсудних буде саме він,

– стверджує Давидюк.

На думку Давидюка, не варто принижувати ПАРЄ за те, що вона не найвпливовіша. Цього рішення достатньо, щоб запустити процес. "Це велика пожежа, яка почалася з маленького сірника", – акцентує політолог.

Далі, підкреслює він, має бути рішення ООН. Треба виносити й голосувати геноцид дітей, а після цього – геноцид українців. Окремо також потрібно підійняти геноцид кримських татар і виносити на рішення ООН.

Якщо ми заглибимось в українську історію та українську реальність, наголошує Давидюк, ми зрозуміємо, що Росія – це геноцидний фактор в Європі. Україна одна з тих країн, яка чи не найбільше від цього постраждала.

Ми заблокуємо політичні й дипломатичні можливості, ми зруйнуємо їхню економіку та армію – це буде частиною нашого плану. Ми зараз мисливець, не вони. Ми їх ганяємо. І вони відступають на нашій території, вони відступатимуть на своїй,

– переконаний політолог.

Росіяни мають бути покарані за усі злочини перед українськими дітьми, кримськими татарами, людьми, які померли під час Голодомору. "Ми це доведемо, це буде частиною нашої дипломатичної місії на майбутнє – змусити Росію за це відповідати й платити", – резюмував Микола Давидюк.

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