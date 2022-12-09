У Сенаті США прозоро натякнули бункерному діду, про що з ним вестимуться переговори
9 грудня 2022, 10:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Марченка
8 грудня комітет з Міжнародних відносин Сенату США схвалив резолюцію про здійснення Росією геноциду в Україні.
Промовиста дипломатія
Враховуючи, що головою комітету є демократ Боб Мененедез, а передставляв резолюцію республіканець Джеймс Ріш, і серед співавторів – ще 10 республіканців, ця резолюція має двопартійну підтримку. А, значить, буде проголосована в Сенаті.
Важливе Чому санкції проти Росії стали українським плацебо з обмеженим результатомЦе означає, що США стане сьомою країною у світі після Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії та Канади, що визнала геноцид українського народу з боку московитів.
Резолюція не просто засуджує росію, а підтримує створення міжнародного трибуналу для російських політичних лідерів і військових злочинців.
Дуже прозорий натяк для одного бункерного діда, про що з ним будуть вестися переговори.