У Сенаті США прозоро натякнули бункерному діду, про що з ним вестимуться переговори

8 грудня комітет з Міжнародних відносин Сенату США схвалив резолюцію про здійснення Росією геноциду в Україні.

Промовиста дипломатія

Враховуючи, що головою комітету є демократ Боб Мененедез, а передставляв резолюцію республіканець Джеймс Ріш, і серед співавторів – ще 10 республіканців, ця резолюція має двопартійну підтримку. А, значить, буде проголосована в Сенаті.

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Це означає, що США стане сьомою країною у світі після Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії та Канади, що визнала геноцид українського народу з боку московитів.

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Резолюція не просто засуджує росію, а підтримує створення міжнародного трибуналу для російських політичних лідерів і військових злочинців.

Дуже прозорий натяк для одного бункерного діда, про що з ним будуть вестися переговори.