У НАТО не можуть обрати нового генсека Альянсу: хто кандидати
Надзвичайно важливою подією для Північноатлантичного альянсу буде майбутній саміт у Вільнюсі. Однак прийняття України до НАТО не є найнагальнішим викликом для союзників.
Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Перед НАТО стоїть багато проблемних питань, на які країни-члени продовжують шукати відповіді.
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НАТО не може обрати нового генсека
Спрогнозувати нового очільника Альянсу майже неможливо, тому що між окремими членами НАТО є суттєві протиріччя.
Головними претендентами на посаду генерального секретаря НАТО тривалий час вважались міністр оборони Британії Бен Воллес та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
"Аргументом на користь призначення Фредеріксен є те, що вона може стати першою жінкою, яка очолить НАТО. Натомість Воллес є кадровим військовим, який буде максимально корисним Альянсу в часи війни", – пояснив Романюк.
Але кандидатурі британського міністра чинять опір Франція та Німеччина, які мають упереджене ставлення до Британії через її вихід з ЄС.
Зараз тривають спроби досягнути консенсусу щодо одного з цих кандидатів. Якщо жоден з них не набере 31 голос "за", союзники спробують вмовити чинного Єнса Столтенберга залишитися працювати ще на один рік, до саміту в Вашингтоні,
– вважає Романюк.
Іншими проблемами союзу є складний процес прийняття Швеції та недопрацьована концепція протидії Росії.
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Що ще відомо про саміт у Вільнюсі
- Саміт країн-учасниць Північноатлантичного альянсу в столиці Литви пройде 11 – 12 липня. На нього запрошено зокрема і Володимира Зеленського.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту пообіцяв, що учасники Альянсу підтримають Україну "не лише на словах, а й на ділі".
- Найголовнішою перешкодою до прийняття України до Альянсу є заборона вступу країни, що перебуває у стані війни. Однак вже зараз 20 країн-членів із 31 висловили готовність підтримати вступ України до Альянсу.