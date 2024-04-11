Чергова цинічна заява про Україну: політолог розкритикував Столтенберга

У світі досі пропонують Україні віддати окуповані території під контроль Росії. Мовляв, саме це допоможе закінчити війну. Нещодавно заявою осоромився й Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він заявив, що Україна сама має вирішити, на які компроміси з Росією їй йти. Політолог Микола Давидюк в етері 24 Каналу розкритикував "пропозицію" Столтенберга.

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Цинічні заяви з Заходу

У Європі та Сполучених Штатах пропонують так звані "мирні ініціативи" щодо війни Росії проти України, що відбувається напередодні масштабного мирного саміту у Швейцарії. Зокрема, була теза про те, що Україна нібито може поступитися своїми територіями в обмін на гарантії негайного приєднання до НАТО.

Про певні компроміси також заговорив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що саме Україна має вирішити, на які компроміси вона готова піти у війні.

"Дуже благородно" з боку Столтенберга, який вже йде (з посади Генсека – 24 Канал), сказати, що Україна сама має визначити, чи відрізати їй ліву руку, праву, чи обидві ноги. Що він зробив для того, щоб ми перемогли? Що він зробив, аби захистити рідну Норвегію, тому що після нас він (Путін – 24 Канал) піде до вас,

– наголосив Микола Давидюк.

Україна попросила про допомогу НАТО у протистоянні з Росією. Однак у Північноатлантичному альянсі вирішили, що Україна має впоратися з цим сама, а якщо їй не вдасться – то завжди можна уступити свої території Росії. Вже тоді НАТО може подумати про те, щоб допомогти Україні надалі.

"Ми не хочемо "відрізати" мільйони українців та українські території, які часто навіть більші ніж деякі з європейських держав. Наше завдання, наш найсильніший інструмент проти таких цинічних західних політиків – це публічність. Чому він боїться приїхати в Україну, чому він не дає реальну зброю? Чому він не робить нічого, щоб нам не довелося віддавати території?", – зазначив політолог.

Є надія на те, що наступний генеральний секретар НАТО розумніше підходитиме до розподілу ресурсів альянсу. Якби F-16, які під час кожної масованої атаки злітають в Польщі, були б в Україні, був би шанс збити ті повітряні цілі, які летять на українські електростанції та будинки. Тоді додаткових витрат ні з боку України, ні з боку НАТО просто не було б потрібно.

"Рішення просте – ці літаки мають бути не по ту сторону кордону, а по нашому. Нам літаки обіцяють два роки, і де вони? Тому те, що заявляє Столтенберг – просто порожні слова. Він не виконав свою місію на посаді Генсека НАТО", – підсумував Давидюк.

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