Генсек НАТО подякував Великій Британії за допомогу Україні

Генсек НАТО зустрівся із міністеркою закордонних справ Великої Британії. Політики обговорили ситуацію навколо України.

Деталі зустрічі політиків

Єнс Столтенберг та Ліз Трасс розмовляли про нарощування російських військ біля кордонів України. Про це заявила речниця НАТО Оана Лунджеску.

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Крім того, генсек Альянсу та британська міністерка проаналізували, які наслідки російська агресія матиме для європейської безпеки.

Столтенберг подякував Трасс за внесок Великої Британії у колективну оборону НАТО та сильну підтримку нашого партнера України,

– наголосила Лунджеску.

Як Лондон допомагає Києва

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що його країна може збільшити кількість зброї, яку постачатиме Україні. "Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України", – казав урядовець. Крім того, він зазначив, що Лондон вже відправив Києву 2 тисячі протитанкових гранатометів.

Згодом видання Sky News повідомило, що в Україну направили 30 військових з елітних підрозділів, а також керовані ракети NLAW. Бійці мають навчити службовців Збройних сил України користуватися цією зброєю, а після того повернутися на батьківщину.

Крім того, The Times писало, що Велика Британія роздумує над тим, аби відправити кілька сотень військових у країни НАТО, які є сусідками України. Це стало б стримувальним фактором для Росії.

Ба більше, Лондон надасть Києву 2 протимінні кораблі, вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Тепер документ про це має оперативно ратифікувати Верховна Рада.

На тлі російської загрози Лондон також анонсував створення нового союзу з Києвом та Варшавою.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Повний текст публікації Оани Лунджеску у твітері:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обговорювали нарощування військових сил Росії навколо України та наслідки для європейської безпеки. Він подякував їй за внесок Великої Британії у колективну оборону НАТО та сильну підтримку нашого партнера України.