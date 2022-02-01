Генсек НАТО про "гарантії безпеки" Росії: Москва висунула нездійсненні вимоги

У НАТО заявили, що російські вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" є нездійсненними. Водночас Альянс готовий продовжувати діалог з офіційною Москвою.

Єнс Столтенберг – генеральний секретар Альянсу – заявив, що Рада Росія – НАТО – правильний крок для пошуку політичного рішення. Особливо на тлі напруження у відносинах.

Зауважте Нічого не дасть Альянсу: Лавров вигадав ще причину, чому Україні "не можна" в НАТО

Вони (Росія – 24 канал) вимагали заходів, прекрасно усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажане,

– заявив Столтенберг.

Він наголосив, що вимога щодо нерозширення НАТО стосувалася б не лише України, але й Швеції та Фінляндії.

Окрім того, Столтенберг наголосив: є різниця між тим, щоб обговорювати, коли Україна вступить у НАТО, та підписанням документу, який юридично зобов'язує те, що ніякого розширення не буде.

США отримали письмову відповідь Росії

ЗМІ повідомили, що станом на 31 січня Штати вже отримали письмову відповідь Росії.

Мовиться про реакцію країни-агресорки на відповідь США щодо так званих російських "гарантій безпеки".

Деталей наразі не розкривають.

Окрім того, 1 лютого запланована розмова американського держсекретаря Ентоні Блінкена та російського міністра Сергія Лаврова.

Тим часом росіяни збирають підписи проти війни з Україною: дивіться відео