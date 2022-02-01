Генсек НАТО про "гарантії безпеки" Росії: Москва висунула нездійсненні вимоги
Джерело:Washington Post
У НАТО заявили, що російські вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" є нездійсненними. Водночас Альянс готовий продовжувати діалог з офіційною Москвою.
Єнс Столтенберг – генеральний секретар Альянсу – заявив, що Рада Росія – НАТО – правильний крок для пошуку політичного рішення. Особливо на тлі напруження у відносинах.
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Вони (Росія – 24 канал) вимагали заходів, прекрасно усвідомлюючи, що не зможуть отримати бажане,
– заявив Столтенберг.
Він наголосив, що вимога щодо нерозширення НАТО стосувалася б не лише України, але й Швеції та Фінляндії.
Окрім того, Столтенберг наголосив: є різниця між тим, щоб обговорювати, коли Україна вступить у НАТО, та підписанням документу, який юридично зобов'язує те, що ніякого розширення не буде.
США отримали письмову відповідь Росії
- ЗМІ повідомили, що станом на 31 січня Штати вже отримали письмову відповідь Росії.
- Мовиться про реакцію країни-агресорки на відповідь США щодо так званих російських "гарантій безпеки".
- Деталей наразі не розкривають.
- Окрім того, 1 лютого запланована розмова американського держсекретаря Ентоні Блінкена та російського міністра Сергія Лаврова.
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