Генсек НАТО прибув з неоголошеним візитом до Києва: головні заяви Столтенберга і Зеленського

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо з трансляції на офіційному каналі Альянсу. Нині Столтенберг та Зеленський проводять спільну пресконференцію. Про головні заяви генсека НАТО й президента України – далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Україна чекає на зустрічний крок від ЄС і НАТО: Зеленський анонсував важливі події

Головні заяви Зеленського й Столтенберга