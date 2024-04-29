Генсек НАТО прибув з неоголошеним візитом до Києва: головні заяви Столтенберга і Зеленського
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.
Про це стало відомо з трансляції на офіційному каналі Альянсу. Нині Столтенберг та Зеленський проводять спільну пресконференцію. Про головні заяви генсека НАТО й президента України – далі у матеріалі 24 Каналу.
До теми Україна чекає на зустрічний крок від ЄС і НАТО: Зеленський анонсував важливі події
Головні заяви Зеленського й Столтенберга
Столтенберг наголосив, що Україні необхідно надати не лише більше систем ППО, а й боєприпасів до них. Зокрема генсек НАТО наголосив, що Німеччина та Іспанія нададуть додаткові системи ППО, окрім того, Австралія сьогодні, 29 квітня, оголосила про виділення коштів на закупівлю систем короткого радіуса дії, а також переносних систем. Нам потрібно більше уваги зосередити на ЗРК Patriot. Також треба ремонтувати ті системи, які вже є, а також потрібні боєприпаси до них. Якщо не буде боєприпасів до батарей, то немає сенсу мати батареї, Він також додав, що Альянс працює над передачею й інших систем, окрім Patriot. ЗА словами Столтенберга, NASAMS та IRIS-T також можуть забезпечити надійний захист. Володимир Зеленський заявив, що ухвалений Конгресом законопроєкт про допомогу для України є дуже важливим. За словами президента, деяка допомога вже почала надходити від партнерів, однак деталей розкривати він не став. Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію й укомплектувати відповідну кількість бригад, Президент також додав, що гарантії безпеки, які надавали партнери, дуже допомогли Україні, поки наша держава очікувала ухвалення законопроєкту в США. Столтенберг повідомив, що наразі в Альянсі обговорюють можливості щодо посилення військової підтримки України. Також в НАТО обговорюють і питання щодо забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому б забезпечили місце України в Альянсі. Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства скасували, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності, Єнс Столтенберг у своїй заяві подякував Володимиру Зеленському за теплу зустріч. Водночас він наголосив, що Україна на цьогорічному саміті не отримає запрошення до НАТО. Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО, Водночас генсек НАТО наголосив, що підтримка Альянсу – довгострокова й передбачувана. За словами Столтенберга, Україні необхідно стати якомога більш "оперативно сумісною" й такою, яка відповідатиме усім стандартам. Коли всі політичні умови будуть досягнуті – тоді Україна стане членом НАТО. І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, – це частина того, що забезпечує нагальні потреби України, Володимир Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО. Він додав, що наша країна має важливе значення для захисту всієї євроатлантичної спільноти, тому має право бути її членом. Ми вважаємо, що Альянс не повинен боятися власної сили та не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у Кремлі, Тому президент України подякував усім світовим лідерам, які підтримують нашу державу на шляху до Альянсу. Зеленський наголосив, що одним із перших питань стала ситуація на полі бою. Президент наголосив, що ворог намагається скористатися ситуацією на полі бою, поки Україна очікує на допомогу від партнерів. Він наголосив, що стабільність у постачанні буквально означає стабілізацію на полі бою. Артилерія 155 калібр, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Patriot, – це те, що є у партнерів. І те, що має зараз працювати в Україні для знищення терористичних російських амбіцій, Президент повідомив, що разом з генсеком НАТО обговорив ініціативу щодо створення спеціального фонду для підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро. Фонд передбачатиме допомогу на термін 5 років. Президент України привітав генерального секретаря НАТО в Україні. Він наголосив, що це третій візит Єнса Столтенберга від початку повномасштабного вторгнення. Зеленський наголосив, що нині Україна досягла найкращого рівня політичних відносин з Альянсом від здобуття незалежності. Президент України наголосив, що Україна обов'язково буде в Альянсі, адже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України. Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити плацдармом для подальшої дестабілізації усього євроатлантичного простору. Саме тому у захисті нашої держави відповідь на питання про надійну й довготривалу спільну безпеку,
– заявив Столтенберг.
Україна почала отримувати допомогу від США
– заявив Зеленський.
В НАТО обговорюють можливості посилення допомоги
– заявив Столтенберг.
Україна не отримає запрошення на саміті
– заявив Столтенберг.
– наголосив генсек НАТО.
Україна заслуговує на запрошення до НАТО
– наголосив Зеленський.
– наголосив Зеленський.
Зеленський привітав Столтенберга в Україні
– наголосив Зеленський.
Столтенберг наголосив, що Україні необхідно надати не лише більше систем ППО, а й боєприпасів до них. Зокрема генсек НАТО наголосив, що Німеччина та Іспанія нададуть додаткові системи ППО, окрім того, Австралія сьогодні, 29 квітня, оголосила про виділення коштів на закупівлю систем короткого радіуса дії, а також переносних систем.
Нам потрібно більше уваги зосередити на ЗРК Patriot. Також треба ремонтувати ті системи, які вже є, а також потрібні боєприпаси до них. Якщо не буде боєприпасів до батарей, то немає сенсу мати батареї,
Він також додав, що Альянс працює над передачею й інших систем, окрім Patriot. ЗА словами Столтенберга, NASAMS та IRIS-T також можуть забезпечити надійний захист.
Володимир Зеленський заявив, що ухвалений Конгресом законопроєкт про допомогу для України є дуже важливим. За словами президента, деяка допомога вже почала надходити від партнерів, однак деталей розкривати він не став.
Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію й укомплектувати відповідну кількість бригад,
Президент також додав, що гарантії безпеки, які надавали партнери, дуже допомогли Україні, поки наша держава очікувала ухвалення законопроєкту в США.
Столтенберг повідомив, що наразі в Альянсі обговорюють можливості щодо посилення військової підтримки України. Також в НАТО обговорюють і питання щодо забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому б забезпечили місце України в Альянсі.
Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства скасували, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності,
Єнс Столтенберг у своїй заяві подякував Володимиру Зеленському за теплу зустріч. Водночас він наголосив, що Україна на цьогорічному саміті не отримає запрошення до НАТО.
Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО,
Водночас генсек НАТО наголосив, що підтримка Альянсу – довгострокова й передбачувана. За словами Столтенберга, Україні необхідно стати якомога більш "оперативно сумісною" й такою, яка відповідатиме усім стандартам. Коли всі політичні умови будуть досягнуті – тоді Україна стане членом НАТО.
І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, – це частина того, що забезпечує нагальні потреби України,
Володимир Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО. Він додав, що наша країна має важливе значення для захисту всієї євроатлантичної спільноти, тому має право бути її членом.
Ми вважаємо, що Альянс не повинен боятися власної сили та не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у Кремлі,
Тому президент України подякував усім світовим лідерам, які підтримують нашу державу на шляху до Альянсу.
Зеленський наголосив, що одним із перших питань стала ситуація на полі бою. Президент наголосив, що ворог намагається скористатися ситуацією на полі бою, поки Україна очікує на допомогу від партнерів.
Він наголосив, що стабільність у постачанні буквально означає стабілізацію на полі бою.
Артилерія 155 калібр, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Patriot, – це те, що є у партнерів. І те, що має зараз працювати в Україні для знищення терористичних російських амбіцій,
Президент повідомив, що разом з генсеком НАТО обговорив ініціативу щодо створення спеціального фонду для підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро. Фонд передбачатиме допомогу на термін 5 років.
Президент України привітав генерального секретаря НАТО в Україні. Він наголосив, що це третій візит Єнса Столтенберга від початку повномасштабного вторгнення. Зеленський наголосив, що нині Україна досягла найкращого рівня політичних відносин з Альянсом від здобуття незалежності.
Президент України наголосив, що Україна обов'язково буде в Альянсі, адже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України.
Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити плацдармом для подальшої дестабілізації усього євроатлантичного простору. Саме тому у захисті нашої держави відповідь на питання про надійну й довготривалу спільну безпеку,