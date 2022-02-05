Генсек НАТО відреагував на вимогу Росії й Китаю щодо нерозширення Альянсу

Китай, як запевняють у Кремлі, підтримав вимогу Росії до НАТО щодо нерозширення Альянсу. На цю інформацію відреагував Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО вкотре наголосив, що це питання – розширення чи не розширення Альянсу – не стосується Росії. Воно у компетенції тільки самого НАТО та країн, які бажать до нього долучитися.

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Вступ у НАТО – це право суверенних держав обирати власний шлях

В ефірі американського телеканалу 4 лютого генсек НАТО Єнс Столтенбег прокоментував тепер начебто спільну вимогу Росії й Китаю щодо нерозширення Альянсу.

Це не про розширення НАТО. Це про право кожної суверенної нації обирати власний шлях, чи хоче вона належати до НАТО, чи ні,

– наголосив він.

І додав, що "НАТО поважає вільні суверенні рішення, і НАТО ніколи не примушувало жодну країну до Альянсу". Долучатися до нього країни вирішували "через демократичний процес".

Розширення НАТО – це розширення демократії та свободи

Столтенберг зазначив, що розширення НАТО було великою історією успіху.

Країни Центральної та Східної Європи приєдналися до Альянсу, кількість членів майже подвоїлась з кінця холодної війни. Це було поширенням демократії й свободи у Європі,

– переконаний генсек НАТО.

Він вкотре нагадав, що тут мовиться "про повагу до незалежного вибору незалежних країн". Натомість дехто хоче повернутися "до епохи сфер інтересів, коли великі держави вирішували, що інші можуть робити або не можуть".

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НАТО не вимагає, щоб кандидат до Альянсу мав непорушні кордони. Але дотримання цього принципу – "традиція". Так сказала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

А от заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала 24 каналу, що вступ України в НАТО залежить не від відсутності війни, а від політичної волі країн-членів.

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