Генсек НАТО визнав, що в інциденті з посадкою літака у Білорусі була роль Росії

13 червня 2021 , 18:31
Читать новость на русском

Джерело:

Times Radio

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив що Росія та Білорусь тісно співпрацюють майже у всіх сферах. Тож він не виключив, що Москва відігравала певну роль в посадці літака Ryanair у Мінську.

Щоправда, Столтенберг зазначив, що не може розповідати деталі даних розвідки щодо інциденту з екстреною посадкою літака. 

Важливо Виключити з системи SWIFT і ввести санкції: Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі

Чому Столтенберг зазначає на ролі Росії

Однак генсек наголосив, що про співпрацю Росії та Білорусі у НАТО знають. Зокрема, у сфері оборони повітряного простору.

Крім того, Росія була однією з небагатьох країн, які не засудили факт посадки літака. Генсек назвав це ще одним непрямим свідченням.

Зверніть увагу! До операції з примусової посадки літака Ryanair у Білорусі справді можуть бути причетними спецслужби Росії. Про це говорив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Посадка літака у Білорусі: що треба знати

  • 23 травня літак авіакомпанії Ryanair вимушено посадили у Мінську.
  • Білоруські диспетчери заявили про вибухівку на борту, хоча нічого так і не знайшли.
  • Під час інциденту затримали опозиційного журналіста Білорусі Романа Протасевича та його дівчину.
  • Посадку літака засудила міжнародна спільнота. Зокрема, Євросоюз заборонив літати на свою територію білоруським авіакомпаніям.
  • Авіасполучення з Білоруссю 25 травня припинила й Україна, вже з 26 – всі прямі рейси між країнами почали скасовувати. Таке рішення ухвалив Кабмін.
Автор: Ольга Музика