Генсек НАТО визнав, що в інциденті з посадкою літака у Білорусі була роль Росії

Щоправда, Столтенберг зазначив, що не може розповідати деталі даних розвідки щодо інциденту з екстреною посадкою літака.

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Чому Столтенберг зазначає на ролі Росії

Однак генсек наголосив, що про співпрацю Росії та Білорусі у НАТО знають. Зокрема, у сфері оборони повітряного простору.

Крім того, Росія була однією з небагатьох країн, які не засудили факт посадки літака. Генсек назвав це ще одним непрямим свідченням.

Посадка літака у Білорусі: що треба знати

23 травня літак авіакомпанії Ryanair вимушено посадили у Мінську.

Білоруські диспетчери заявили про вибухівку на борту, хоча нічого так і не знайшли.

Під час інциденту затримали опозиційного журналіста Білорусі Романа Протасевича та його дівчину.

Посадку літака засудила міжнародна спільнота. Зокрема, Євросоюз заборонив літати на свою територію білоруським авіакомпаніям.

Авіасполучення з Білоруссю 25 травня припинила й Україна, вже з 26 – всі прямі рейси між країнами почали скасовувати. Таке рішення ухвалив Кабмін.