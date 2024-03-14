Це має наслідки на полі бою: Столтенберг розкритикував партнерів за недостатню допомогу Україні
Для нашої держави надзвичайно важлива західна допомога, аби здолати ворога на полі бою. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзники недостатньо забезпечують Україну зброєю та боєприпасами.
І це стало причиною, чому росіяни продовжили наступати на полі бою. Про це Столтенберг заявив під час пресконференції, передає кореспондента 24 Каналу у Брюсселі.
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Критика Столтенберга за недостатню допомогу Україні
За словами очільника Альянсу, в українців немає нестачі хоробрості, в них – нестача снарядів. Він закликав партнерів передати всю необхідну зброю, аби покращити позиції української армії на фронтовій лінії.
Союзники по НАТО не забезпечують Україну достатньою кількістю боєприпасів, і це має наслідки на полі бою кожного дня. Той факт, що росіяни здатні щодня перевершувати українців в озброєнні, звичайно, є величезним викликом. Це одна з причин, чому росіяни змогли досягти певних успіхів на полі бою протягом останніх тижнів і місяців,
– сказав Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що США залишаються найбільшим постачальником зброї та снарядів в Україну, проте ЄС і Канада також надають значну підтримку.
За його словами, у Альянсу є потенціал та економічні потужності, аби забезпечити Україну всім необхідним. Генсек НАТО закликав партнерів нарощувати допомогу для Києва.
Бундерстаг знову не підтримав постачання ракет Taurus в Україну: основне
- В четвер, 14 березня, німецький Бундестаг вчергове відхилив резолюцію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
- Цю пропозицію ініціював опозиційний блок ХДС/ХСС.
- Так, 495 депутатів Бундестагу не підтримали постачання німецької крилатої ракети Taurus. "За" проголосували лише 190 законодавців, а 5 депутатів утрималися. Варто зазначити, що до складу депутатської групи ХДС/ХСС входять 197 депутатів.