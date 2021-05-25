Генсек ОБСЄ Хельга Шмід відвідає Донбас

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід вже цього тижня з офіційним візитом прибуде в Україну. Шмід зустрінеться з вищим керівництвом держави та поїде на Донбас.

Основна мета візиту генсека ОБСЄ – обговорити питання кризи на Сході України. Також Шмід прагне посилити співпрацю між ОБСЄ та українською владою.

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З ким заплановані зустрічі:

з віцепрем'єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим,

міністром закордонних справ Дмитром Кулебою,

спікером Дмитром Разумковим.

Також Шмід зустрінеться з працівниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, громадськими активістами, представниками міжнародних гуманітарних організацій.

Хельга Шмід обіймає цю посаду з грудня 2020

Генсек ОБСЄ планує приїхати на Донбас, аби подивитись, яка ситуація в регіоні, що потерпає від військового конфлікту.

Зазначимо, що Хельга Шмід обіймає посаду генсека ОБСЄ з грудня 2020 року. Вона відома німецька дипломатка з великим досвідом роботи в органах ЄС. Одразу після призначення Шмід глава МЗС Дмитро Кулеба запросив її в Україну.