Генсек ОБСЄ Хельга Шмід відвідає Донбас

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід вже цього тижня з офіційним візитом прибуде в Україну. Шмід зустрінеться з вищим керівництвом держави та поїде на Донбас.
Основна мета візиту генсека ОБСЄ – обговорити питання кризи на Сході України. Також Шмід прагне посилити співпрацю між ОБСЄ та українською владою.
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З ким заплановані зустрічі:
- з віцепрем'єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим,
- міністром закордонних справ Дмитром Кулебою,
- спікером Дмитром Разумковим.
Також Шмід зустрінеться з працівниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, громадськими активістами, представниками міжнародних гуманітарних організацій.Важливо! Генсек ОБСЄ планує приїхати на Донбас, аби подивитись, яка ситуація в регіоні, що потерпає від військового конфлікту.
Хельга Шмід обіймає цю посаду з грудня 2020
Зазначимо, що Хельга Шмід обіймає посаду генсека ОБСЄ з грудня 2020 року. Вона відома німецька дипломатка з великим досвідом роботи в органах ЄС. Одразу після призначення Шмід глава МЗС Дмитро Кулеба запросив її в Україну.