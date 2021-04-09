Генсек ОБСЄ закликала відвести озброєння від лінії зіткнення на Донбасі

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід закликала російські збройні формування і війська Операції Об'єднаних сил розвести засоби та озброєння на Донбасі. Також Шмід наголошує на необхідності проведення розмінування.

Про це генсек ОБСЄ повідомила в інтерв'ю російським ЗМІ. Ще один пріоритет, на якому вона наполягає, – захист цивільного населення.

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Шмід закликає сторони дотримуватись домовленостей

Я наполегливо закликаю всі сторони виконувати й повністю дотримуватися вже досягнутих домовленостей: розвести сили й засоби, відвести озброєння і провести розмінування, а також забезпечити захист життя цивільного населення і ключової цивільної інфраструктури,

– сказала Хельга Шмід.

Шмід підкреслює, спостерігачам ОБСЄ треба надати безпечний та безперешкодний доступ для виконання місії на всій території України.На думку очільниці організації, єдиний шлях вирішення конфлікту – виконання мінських домовленостей.

Меркель обговорила з Путіним ситуацію на Донбасі

Зазначимо, що напередодні ситуацію на Донбасі обговорила канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін. Меркель зачепила тему стягнення російських військ до українських кордонів. Канцлерка закликала Путіна скоротити присутність військових на цих ділянках. У Кремлі кажуть, що це – внутрішні справи Росії.

Що відомо про стягнення російських військ до кордону України?

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Москва стягує своїх військових до українського кордону. У міноборони Росії кажуть, що начебто проводять військові навчання.

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Не погоджуються з цим українські розвідники. Вони заявляють, що справді існує підвищена воєнна небезпека, адже зазвичай росіяни проводять подібні навчання лише восени.

Росія стягує до кордону України війська / Інфографіка 24 каналу