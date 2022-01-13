Генсек ОДКБ офіційно заявив про завершення місії в Казахстані

В Алмати 13 січня провели церемонію завершення виведення "миротворців" Організації договору про колективну безпеку. Генсек ОДКБ заявив, що свою місію у Казахстані вони виконали.

Про те, що у Казахстані завершують так звану "миротворчу" місію, підтвердив генсек ОДКБ Александр Зась.

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ОДКБ завершила місію в Казахстані

Миротворча операція ОДКБ, проведена на території Казахстану на прохання керівництва країни, поетапно завершується,

– зазначив Зась.

Він додав, що створені рішенням ради колективної безпеки ОДКБ колективні "миротворчі сили організації з честю виконали поставлені перед ними завдання".

Генсек організації уточнив, що операція у Казахстані стала першим реальним застосуванням колективних сил ОДКБ. Також Зась розповів, що до операції залучили понад 2 000 "миротворців" та приблизно 250 одиниць техніки.

Введення "миротворців" у Казахстан: що відомо

Масштабні протести спалахнули в Казахстані на початку 2022 року. Приводом стало різке підвищення цін на скраплений газ. Однак поступки влади щодо цього не дали ефекту. Стало зрозумілим, що були й інші причини масового обурення – політичні.

Казахські військові не погоджувалися на придушення акцій протесту. Тому президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн ОДКБ – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану – по допомогу.

Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн. Експерти побоювалися, що таке рішення може призвести до втрати Казахстаном суверенітету і тривалої окупації країни. Володимир Путін пообіцяв, що після "миротворчої місії" сили ОДКБ виведуть з Казахстану.

11 січня з'явилася інформація про те, що основну місію "миротворчі сили" завершили. 13 січня стартувало поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Воно триватиме 10 днів.

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