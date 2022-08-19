Генсек ООН Гутерреш прибув в Одеський порт
19 серпня 2022 , 14:39Читать новость на русском
Джерело:"Думська"
Генсек ООН Антоніу Гутерреш 19 серпня вперше в історії приїхав до Одеси. Зокрема, він прибув у порт.
Гутерреш візьме участь у переговорах щодо "зернових коридорів". Крім того, він проінспектує відправлення українського продовольства.
До речі Зеленський зустрівся із Гутеррешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених
Гутерреш відвідав порт
Так, переговори щодо "зернових коридорів" та експорту мають сьогодні продовжитись. Разом з Генсеком ООН до Одеси прибув і міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Чиновник розповів, що сьогодні в трьох портах Одещини 10 суден готові до завантаження. Можуть отримати ще 40 заявок на захід до порту.Зверніть увагу! Напередодні ексміністр закордонних справ Павло Клімкін зазначав, було б корисніше, якби генсек ООН і президент Туреччини прибули б до Одеси, а не до Львова. Таким чином вони могли б підтвердити дієвість досягнутих раніше "зернових угод".
Що відомо про візит Гутереша
- Гутерреш 17 серпня прибув до Львова, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським і Реджепом Ердоганом.
- Тристоронні перемовини відбулись 18 серпня. Зеленський розповів, що з Гутеррешем обговорили зерно, звільнення з полону наших військовослужбовців та ситуацію на ЗАЕС.
- Зокрема погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Вона має відбутись легально через вільну від окупантів територію.
- Крім того, домовились щодо проведення місії для виявлення та встановлення фактів теракту в Оленівці. За словами Гутерреша, умови проведення цієї місії надали Україні та росії.