"Стандартна процедура, яка є важливою": в ООН виправдовують поїздку генсека Гутерреша у Росію

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув до російської Казані. Посадовець приїхав на саміт БРІКС і планує зустрітися з низкою лідерів, зокрема – й з воєнним злочинцем Владіміром Путіним.

Втім, заступник речника генсека ООН Фархан Гак запевняє, що така практика є "стандартною". Водночас він наголошує, що ця поїздка також має "важливе значення", передає Укрінформ.

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Як в ООН виправдовують візит Гутерреша до Росії

Гак заявив, що поїздка Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є "стандартною практикою". Він наголосив, що позиція генсека ООН щодо російської війни проти України залишається незмінною.

Дозвольте мені розглянути ці два моменти – ту частину, яка стосується його присутності (на заході БРІКС – 24 Канал), і ту частину, яка стосується його зустрічі з президентом Путіним,

– наголосив речник Гутерреша.

Зокрема, Гак акцентував, що Гутерреш і раніше брав участь у саміті БРІКС, щоправда – тоді він проходив у Південній Африці. Проте речник генсека ООН заявив, що "це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20". Ба більше, Гак наголосив, що зустріч у російській Казані "має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі".

Що стосується зустрічі з Владіміром Путіним, то тут речник генсека ООН відповів стримано й лаконічно.

Що стосується вашого запитання про зустріч з президентом Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН,

– заявив Гак.

За словами речника Гутерреша, генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті. Водночас Гак заявив, що генсек ООН також чекає на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше в МЗС України розкритикували поїздку Гутерреша на саміт БРІКС у Росії. У відомстві нагадали, що генсек ООН відхилив запрошення на Саміт миру, який проходив у Швейцарії, але водночас – прийняв запрошення від воєнного злочинця прибути до країни-агресорки.