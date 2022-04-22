Генсек ООН відправиться у Москву на зустріч із Путіним і Лавровим

26 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Росію. У Москві він зустрінеться із главою МЗС РФ Сергій Лавровим. Його також прийматиме Володимир Путін.

Генсек ООН в Москві

Зазначається, що Гутерреш сам попросив Путіна прийняти його в Москві. Темою для зустрічі має бути встановлення миру в Україні.

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Генеральний секретар відвідає Москву, де у вівторок, 26 квітня, відбудеться робоча зустріч і обід з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим також його прийме президент Володимир Путін,

– йдеться в повідомленні на сайті ООН.

Зустріч з Зеленським

Відомо, що 19 квітня ООН надіслала листи до постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй з проханням про зустрічі Генсека ООН й президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Враховуючи всю небезпеку і наслідки конфлікту, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш хотів би обговорити з лідерами Росії та України термінові кроки, спрямовані на досягнення миру в Україні, а також перспективи принципу багатосторонності у міжнародних відносинах, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві", – зазначив прессекретар ООН Стефан Дюжарик.

Поки невідомо, чи прийме Президент України Володимир Зеленський генсека ООН.

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