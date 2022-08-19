Генсек ООН Гутерреш закликав росію не відключати ЗАЕС від української енергосистеми

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вкотре звернувся до росії щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Він закликав не відключати енергосистему України від атомної станції.

На думку генсека, навіть загроза такого кроку недопустима, оскільки є міжнародне право та його принципи, які не можна порушувати. Він про це говорив під час свого візиту в Одеський порт 19 серпня.

Попереднього дня Зеленський зустрівся із Гутеррешем: говорили про зерно, ЗАЕС і полонених

Позиція ООН щодо ЗАЕС однозначна

Представник Організації об'єднаних націй зазначив, що є лише одне правильне ставлення до того, кого має обслуговувати ЗАЕС. Адже станція належала та завжди буде належати українській державі.

Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя – це українська електроенергія... Цього принципу потрібно повністю дотримуватися,

– сказав генсекретар ООН.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати територію ЗАЕС і звинувачують у цьому Україну. Також у нашої розвідки є дані про те, що там можуть готувати теракт 19 серпня.

Наразі – росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС: дивіться відео