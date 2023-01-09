Генсекретарка ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
Джерело:Die Welt
Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід виступила проти виключення Росії з організації.
Таку позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку" з росіянами. Вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом – не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".
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Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоби Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ,
– сказала Шмід.
Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було б виключити Росію.
"ОБСЄ народилася з протистояння часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", – пояснила генеральна секретарка.
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- Раніше Україна закликала виключити РФ з ОБСЄ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство Росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі".
- У листопаді постійна делегація Верховної Ради України оголосила бойкот у парламентській асамблеї ОБСЄ через те, що з цієї інституції неї не змогли відсторонити росіян.
- Президент України Володимир Зеленський обурився, що попри війну Росія досі має делегацію в цьому органі.