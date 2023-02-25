Безуспішні атаки ворога на Донеччині, примусова мобілізація в Чечні: головне від Генштабу

Російські військові не полишають спроб виконати план, поставлений Путіним. Але їм не вдається нічого. На полі бою вони зазнають шалених втрат, хоч і безперестанно сунуть в атаки.

Як зауважили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу ворог здійснив кілька десятків атак. Усі їх відбили підрозділи Сил оборони. Запеклі бої тривають на Донбасі.

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Окупанти сунуть, але зазнають поразок

Російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямку. Впродовж 24 лютого нашим захисникам вдалося відбити близько 70 атак на цих напрямках.

Яка ситуація на інших напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський, Слобожанський. Там оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Поблизу державного кордону окупанти продовжують зберігати свою присутність. Водночас не зафіксовано формування наступальних угруповань.

Там оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Поблизу державного кордону окупанти продовжують зберігати свою присутність. Водночас не зафіксовано формування наступальних угруповань. З усім тим, окупанти з мінометів і артилерії обстрілювали населені пункти Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

Куп'янський і Лиманський. Там окупанти намагалися покращити своє тактичне положення у районі Масютівки. Крім того, прагнули вибити наших захисників з Серебрянського лісництва. З артилерії обстріляли райони 17 населених пунктів. Серед них – Гряниківка, Куп'янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Там окупанти намагалися покращити своє тактичне положення у районі Масютівки. Крім того, прагнули вибити наших захисників з Серебрянського лісництва. З артилерії обстріляли райони 17 населених пунктів. Серед них – Гряниківка, Куп'янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Бахмутський напрямок. Безуспішні атаки окупанти здійснили поблизу Берхівки, Іванівського та Північного на Донеччині. Активно використовували повітряну розвідку, щоб корегувати артилерійський вогонь. Обстріляли 16 населених пунктів. Серед них – Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

Безуспішні атаки окупанти здійснили поблизу Берхівки, Іванівського та Північного на Донеччині. Активно використовували повітряну розвідку, щоб корегувати артилерійський вогонь. Обстріляли 16 населених пунктів. Серед них – Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. Авдіївський і Шахтарський. Там також зафіксували безуспішні наступальні дії у районах Первомайського, Невельського, Мар'їнки. Артилерією били по 17 населених пунктах. Серед них – Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар'їнка, Вугледар і Велика Новосілка.

Там також зафіксували безуспішні наступальні дії у районах Первомайського, Невельського, Мар'їнки. Артилерією били по 17 населених пунктах. Серед них – Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар'їнка, Вугледар і Велика Новосілка. Запорізький напрямок. Під ворожий вогонь потрапили 20 населених пунктів. Серед них – Времівка та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я на Запоріжжі.

Під ворожий вогонь потрапили 20 населених пунктів. Серед них – Времівка та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я на Запоріжжі. Херсонський напрямок. З артилерії обстріляли 34 населені пункти Херсонщини. Зокрема постраждали Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.

Тероризують мирне населення

На жаль, окупанти продовжують звірства на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що на захопленій частині Херсонщини загарбники влаштовують обшуки будинків мирних мешканців. Вони вилучають човни та інші плавзасоби. У Генштабі зауважили, що раніше щось подібне ворог робив, коли готувався до відходу з правобережжя Херсонщини та для диверсій.

Окупанти знищили понад 80% житлового фонду Маріуполя. І тепер цинічно пропонують тим, хто залишився у місті, отримати нове помешкання. Їх хочуть заселити у новобудови на околицях міста, яке самі росіяни зруйнували. Правда, просто так ніхто житло давати не збирається. Окупанти вимагають мати при собі документи на знищене житло. Але вкрай складно їх мати тим, чиї помешкання буквально вигоріли вщент разом з усім, що було всередині.

Тим часом примусова мобілізація триває у Чечні. Саме тому 23 лютого на Бахмутський напрямок відправили до 200 поліцейських з полку спецпризначення "Ахмат". Зробили це вороги для того, щоб запобігти можливому дезертирству мобілізованих або саботажу.

Ворог продовжує зазнавати втрат