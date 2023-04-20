Понад 600 окупантів, танки та техніка: величезні втрати ворога 20 квітня

Українські військові продовжують мужньо боронити рідну землю та відбивати атаки ворога. За минулу добу наші захисники ліквідували 670 російських бійців.

Якщо говорити про понад рік повномасштабного вторгнення, то за цей час на той світ відправили 184 тисячі 420 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою. Вести ж точний підрахунок втрат ворога неможливо. Особливо у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

Окрім живої сили, росіяни ще й втрачають величезну кількість техніки під час війни. З 24 лютого 2022 року на брухт перетворили тисячі танків та бойових броньованих машин. Не загрожуватимуть з неба сотні літаків і гелікоптерів. Сама ж статистика втрат у техніці така:

танків – 3667 (+2);

бойових броньованих машин – 7120 (+10);

артилерійських систем – 2825 (+6);

РСЗВ – 539 (+1);

засоби ППО – 285 (+0);

літаків – 308 (+0);

гелікоптерів – 293 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10);

крилаті ракети – 911 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15);

спеціальна техніка – 332 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 20 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбулось на фронті минулої доби

Перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що протягом 19 квітня росіяни завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів. Зокрема, вороги застосували 26 дронів типу "Шахід-136". З них 21 – знищили наші захисники. Також російські агресори вдарили 69 разів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окрім того, російські військовослужбовці мають низький морально-психологічний стан в підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь в бойових діях на Донеччині. Основний чинник, що на це вплинув, – великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, які зазнали втрат.

Варто додати, що Росія далі намагається вести наступальні дії на 5 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. Як і раніше, найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнку.

Наші військові завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів росіян.