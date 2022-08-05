Окупанти готуються до наступу на Соледар і Бахмут: хочуть відтіснити ЗСУ від околиці Донецька

Окупанти станом на 5 серпня готуються до наступу на Соледар і Бахмут. Ворог хоче відтіснити героїв ЗСУ від західної околиці Донецька.

Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 5 серпня. Українські герої вже 163 доби героїчно протистоять російському вторгненню.

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На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк,

– мовиться у повідомленні.

Українські захисники продовжують успішно виконувати ракетно-артилерійські вогневі завдання на визначених напрямках. російські окупанти зазнають колосальних втрат. Загарбники вже відчули гострий дефіцит поповнення підрозділів.

Загальні втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують ефективно знищувати російських окупантів. Станом на 5 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 41 650 ліквідованих загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1792 (+3),

бойових броньованих машин – 4032 (+6),

артилерійських систем – 950 (+4),

РСЗВ – 260 (+0),

засоби ППО – 123 (+5),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),

крилаті ракети – 182 (+0).

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