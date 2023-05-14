Ракетні удари по Тернополю і Миколаєву та 18 збитих "Шахедів": деталі Генштабу про нічні атаки

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. За минулу добу ворог завдав ракетних ударів по Тернополю та Миколаєву. Також випустив кілька десятків дронів "Шахед".

Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому наголошують, що впродовж минулої доби ворог завдав чергового масованого удару по України. Для цього він використовував іранські дрони "Шахед". Також росіяни запускали ракети.

Читайте також На Тернопільщині – 6 прильотів, пожежі досі гасять: мер міста про масштабну ракетну атаку

Що відомо про обстріли України

Згідно з уточненою інформацією, наші сили ППО знищили 18 з 23 БпЛА, якими атакували Україну росіяни. Відомо, що внаслідок влучань вибухові хвилі пошкодили близько 50 багатоповерхових, приватних будинків, а також культурних і медичних закладів. Також наявна інформація про поранення понад 30 мирних мешканців внаслідок атак.

Крім того, росіяни завдали 4 ракетні удари по Україні. Під обстріли потрапили Тернопіль та Миколаїв. Відомо про поранених людей. Також окупанти пошкодили багатоповерховий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

У Генштабі зауважили, що за минулу добу росіяни завдали 79 авіаударів і 99 обстрілів з РСЗВ. Вони били по позиціях наших захисників, а також населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення або поблизу.

Зауважимо, що росіяни не лише здійснюють ракетний терор, а й не полишають спроб атакувати. Наші військові мужньо відбивають наступ ворога та продовжують гнати його з рідної землі.

Зафіксували 57 атак

За даними Генштабу, основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби зафіксували 57 бойових зіткнень. Найзапекліші бої відбуваються у Бахмуті та Мар'їнці.

Наші захисники не лише відбивають атаки ворога. Вони ще й знищують його живу силу та техніку. Так, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також 4 удари зафіксували по ЗРК окупантів.

Крім того, наші військові збили 3 розвідувальні БпЛА типу "Орлан-10", а також 2 дрони для розвідки типу "Zala", 4 баражуючі боєприпаси "Ланцет" та ще 5 – невстановленого типу.

Результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 4 скупчення живої сили, РСЗВ на вогневій позиції, 2 засоби ППО, 2 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ.

Ворог поповнює свої втрати зеками