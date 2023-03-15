Окупанти планують мобілізувати у Горлівці сотні обмежено або повністю непридатних до служби

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Тож вони не полишають спроб мобілізувати максимум мешканців з окупованих територій. Зокрема, з Горлівки на Донеччині.

Згідно з даними, які наводять у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загарбники готові гнати на фронт як обмежено, так і повністю непридатних до служби. Вже відомо про сотні таких бійців, які гіпотетично можуть дуже швидко поповнити статистику втрат ворога.

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Стан здоров'я нікого не хвилює

Відомо, що лише у Горлівці наразі перебувають на лікуванні близько 90 російських військових. Невдовзі їх відправлять до міста Урзуф, щоб пройти військово-лікарську комісію. Під час неї і визначатимуть, чи придатні "трьохсоті" повертатися на фронт.

Водночас у тій же Горлівці вже отримали розпорядження. Воно стосується проведення чергової хвилі мобілізації. У її рамках планують поповнити склад тих підрозділів, які довелося тимчасово вивести з зони ведення бойових дій. Причина цього – втрата боєздатності. За наявними даними мобілізувати прагнуть близько 500 бійців, які або обмежено, або повністю непридатні до служби у війську.

Оскільки ми пригадали про втрати ворога, то за минулу добу авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах скупчення окупантів. Також 3 удари припали на місця розгортання ЗРК та 3 удари – по інших, важливих для загарбників, об'єктах.

Результативною була робота і підрозділів ракетних військ і артилерії. Вони уразили 3 райони скупчення живої сили, 3 пункти управління підрозділами російського війська, а також розгорнуту позицію ППО.

Ситуація на фронті складна

У Генштабі нагадують, що росіяни все ще прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Основні зусилля у веденні наступальних дій зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На них за минулу добу нашим захисникам вдалося відбити понад 90 атак.