Окупанти посилюють оборону під Бєлгородом, на яких напрямках наступає ворог: головне з Генштабу

Російські військові продовжують щоденно атакувати та наступати. Водночас спостерігаються спроби ворога посилити оборону в областях, що межують з Україною.

Про це та ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведенні Генштабу. Дізнайтеся, на яких напрямках окупанти наступають та яких втрат зазнають у війні проти України.

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Укріплюють інженерні споруди

За даними відомства, неспокійно у прикордонних районах Бєлгородської області. Окупанти переживають, тож вирішили не зупиняти спорудження захисних конструкцій. Відомо також про встановлення протитанкових загороджень.

Нагадуємо, що таким чином росіяни можуть продовжувати нагнітати паніку серед місцевого населення. ЗСУ і без них є багато роботи на рідній землі, тож наступати на Бєлгородщину ніхто не планує.

Тим часом російські загарбники продовжують наступ. Основні зусилля зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямку. За минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити понад 170 атак на цих напрямках.

Яка ситуація на інших напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Там не зафіксовано формування наступальних угруповань російського війська. Водночас не припиняються обстріли населених пунктів на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

Там не зафіксовано формування наступальних угруповань російського війська. Водночас не припиняються обстріли населених пунктів на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Куп'янський і Лиманський. Окупанти безуспішно йшли у наступ на Кремінну та Білогорівку на Луганщині та Спірне на Донеччині.

Окупанти безуспішно йшли у наступ на Кремінну та Білогорівку на Луганщині та Спірне на Донеччині. Бахмутський напрямок. Там теж фіксують наступ ворога. Окупанти продовжують штурмувати сам Бахмут. Відбити атаки нашим захисникам вдалося у районах Оріхово – Василівка, Дубово – Василівка, Бахмута й Іванівського.

Там теж фіксують наступ ворога. Окупанти продовжують штурмувати сам Бахмут. Відбити атаки нашим захисникам вдалося у районах Оріхово – Василівка, Дубово – Василівка, Бахмута й Іванівського. Авдіївський і Шахтарський напрямки. Безуспішно окупанти йшли у наступ у напрямку Кам'янки, Сєверного, Водяного, Невельського, а також Мар'їнки.

Безуспішно окупанти йшли у наступ у напрямку Кам'янки, Сєверного, Водяного, Невельського, а також Мар'їнки. Запорізький і Херсонський напрямки. Там окупанти обороняються. Відомо, що на окремих ділянках намагаються створити для себе умови, які б дозволили йти у наступ.

Яких втрат зазнали вороги

Упродовж минулої доби наша авіація завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Крім того, нашим захисникам вдалося збити ворожий БпЛА типу "Орлан-10". А от підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити 1 район зосередження ворога, 2 склади з боєприпасами та 3 важливі об'єкти загарбників.

До слова, станом на ранок 1 березня вдалося ліквідувати 149 890 російських бійців. Зауважимо, що реальні цифри значно вищі. Просто вкрай складно точно підрахувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій.